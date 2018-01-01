Наливайченко обговорив питання безпеки в спецкомітеті Сенату США*

Лідер Руху "Справедливість", який перебуває з поїздкою у США, провів зустріч із сенатором Річардом Бурром (Senator Richard Burr), головою спецкомітету Сенату США з питань розвідки."Серйозна, фахова розмова як Україні рухатися далі, протидіяти агресії РФ та внутрішньому ворогу – корупції", - цитує політика прес-служба руху.Предметом розмови стали також актуальні питання міжнародної безпеки, зокрема тема санкцій проти РФ.Наливайченко наголосив, що під час зустрічі вкотре переконався: "Маємо надійних друзів у Конгресі, які, як і ми з вами, обурені корумпованістю української влади".