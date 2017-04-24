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У Нововолинську подорожчає проїзд у маршрутках

У Нововолинську подорожчає проїзд у маршрутках
У Нововолинську будуть нові ціни за проїзд. Містом - 4 гривні, до Благодатного – 7 гривень, для дітей шкільного віку – 75% вартості.

Нові тарифи на проїзд в міських автобусних маршрутах затвердили під час засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради 15-го березня, - повідомляє «Буг».

Попередньо це питання розглянули 12-го березня на громадських слуханнях.

Під час засідання виконкому начальник відділу та зв’язку Юрій Коцура повідомив, що усі необхідні процедури дотримані.

«Усю процедуру щодо підняття тарифів на проїзд – дотримано. Регуляторний акт був поданий до відділу економіки, далі Антимонопольний комітет погодив тарифи та були проведенні громадські слухання. Жодного письмового звернення на рішення регуляторного акту до міської ради не надходило», - зазначив він.

Міський голова Віктор Сапожніков зобов’язав перевізників розвісити оголошення в автобусах про нові тарифи.

В рішенні виконкому зазначили, що вони вступають в силу після опублікування на офіційному сайті Новововлинської міської ради. При обговоренні проекту рішення визначали дату, з якого він вступить в силу. Дійшли згоди – 20 березня, щоб була можливість повідомити усіх мешканців міста про нові ціни.

– на маршрутах № 1, 2, 2а, 6, 8 – 4,00 грн.;
– по маршруту № 13 «АС Нововолинська – смт. Благодатне» – 7 грн;
– по маршрутах №4 «6-й М-н – дачний масив Прикордонник» – 10 грн, № 4а «Пожежна площа – дачний масив Прикордонник» – 7 грн;
– по маршруту № 14 «5-й Мікрорайон – шахта №9» – 7 грн, від пожежної площі – 5 грн.

Для дітей шкільного віку проїзд з 1-го вересня по 15 травня становитиме 75 % вартості, згідно законодавства: по місту – 3 гривні, до Благодатного – 5 гривень 25 копійок.

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Теги: Нововолинськ, проїзд, громадський транспорт
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