Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати

Максим Киричук за 2017 рік отримав 556 215 грн. заробітної плати.



Про це йдеться у щорічній електронній декларації правоохоронця.



Ці кошти він отримав за основним місцем роботи. Для порівняння, у 2016 році Максим Киричук



Максим Киричук задекларував 8 тисяч готівки у доларах. На банківських рахунках у нього перебуває 158 239 грн. З них 109 344 грн. – у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та 48 895 грн. в «Ощадбанку».



За 2017 рік у прокурора – жодних великих покупок. Натомість у його власності є квартира 42 кв.м. у Львові. Крім того, він володіє 50 % іншої квартири у цьому місті, яка має загальну площу 70 кв.м. Співвласник оселі – Олександра Киричук.



У Луцьку Максим Киричук орендує житло площею 50 кв.м. З 2015 року він має право користування на легковий автомобіль Honda 2007 року випуску.



Нагадаємо, раніше прокурор Юрію Луценку в органах прокуратури зараз висока заробітна плата, тому працівники прокуратури дуже задоволені.



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