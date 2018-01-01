Прокурор Волині отримав півмільйона зарплати
Сьогодні, 18:18
Прокурор Волинської області Максим Киричук за 2017 рік отримав 556 215 грн. заробітної плати.
Про це йдеться у щорічній електронній декларації правоохоронця.
Ці кошти він отримав за основним місцем роботи. Для порівняння, у 2016 році Максим Киричук отримав дохід обсягом майже 304,3 тисячі гривень.
Максим Киричук задекларував 8 тисяч готівки у доларах. На банківських рахунках у нього перебуває 158 239 грн. З них 109 344 грн. – у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та 48 895 грн. в «Ощадбанку».
За 2017 рік у прокурора – жодних великих покупок. Натомість у його власності є квартира 42 кв.м. у Львові. Крім того, він володіє 50 % іншої квартири у цьому місті, яка має загальну площу 70 кв.м. Співвласник оселі – Олександра Киричук.
У Луцьку Максим Киричук орендує житло площею 50 кв.м. З 2015 року він має право користування на легковий автомобіль Honda 2007 року випуску.
Нагадаємо, раніше прокурор розповідав, що завдяки Юрію Луценку в органах прокуратури зараз висока заробітна плата, тому працівники прокуратури дуже задоволені.
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Про це йдеться у щорічній електронній декларації правоохоронця.
Ці кошти він отримав за основним місцем роботи. Для порівняння, у 2016 році Максим Киричук отримав дохід обсягом майже 304,3 тисячі гривень.
Максим Киричук задекларував 8 тисяч готівки у доларах. На банківських рахунках у нього перебуває 158 239 грн. З них 109 344 грн. – у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та 48 895 грн. в «Ощадбанку».
За 2017 рік у прокурора – жодних великих покупок. Натомість у його власності є квартира 42 кв.м. у Львові. Крім того, він володіє 50 % іншої квартири у цьому місті, яка має загальну площу 70 кв.м. Співвласник оселі – Олександра Киричук.
У Луцьку Максим Киричук орендує житло площею 50 кв.м. З 2015 року він має право користування на легковий автомобіль Honda 2007 року випуску.
Нагадаємо, раніше прокурор розповідав, що завдяки Юрію Луценку в органах прокуратури зараз висока заробітна плата, тому працівники прокуратури дуже задоволені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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