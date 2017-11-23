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Тетяна Острікова: «Уряд має тремтіти, коли Рахункова палата даватиме розгромний висновок»

Тетяна Острікова: «Уряд має тремтіти, коли Рахункова палата даватиме розгромний висновок»
Парламент обрав персональний склад та голову Рахункової палати. Як зазначила народний депутат «Об’єднання «Самопоміч» Тетяна Острікова, незважаючи на те, що новий закон про Рахункову палату був ухвалений ще у 2015 році, на жаль, до цього часу парламент не користувався своїми конституційними повноваженнями і не призначав персональний склад цього органу.

Про це ідеться на сайті «Самопомочі».

«Рахункова палата — це орган, покликаний контролювати чинну владу. Серед його повноважень, насамперед, перевірка витрат державного бюджету і, що дуже важливо, контроль за використанням міжнародних кредитів.

Та ми сьогодні не користуємося цим інструментом парламентського контролю. І, зважаючи на те, як довго палата формується, напрошуються, на жаль, невтішні висновки – влада опирається створенню незалежних контролюючих її органів або дискредитує вже створені, маю на увазі НАБУ і ДБР, або відтерміновує формування нових», – сказала Тетяна Острікова.

Народний депутат також додала, що у розвинутих країнах Рахункова палата — це незалежний зовнішній контролер державних фінансів, його члени і голова повинні мати імунітет від будь-яких змін на політичній арені.

«Рахункова палата має бути реальною загрозою для системи правління, заснованої на корупції і клептоманії. Тому сьогодні ми не лише обрали її склад, але й маємо змінити наше ставлення і самі основи функціонування цього органу. Уряд має тремтіти від того, що Рахункова палата дала розгромний висновок щодо тієї чи іншої операції, де побачила нецільове використання бюджетних коштів. Цей висновок має стати справжнім вироком корупціонерам і тим, хто сьогодні розкрадає державні кошти», – наголосила Тетяна Острікова.

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Теги: Самопоміч, Тетяна Острікова
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