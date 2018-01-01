19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкує день народження репортер інтернет-видання «Волинська правда» Костянтин Олексюк (на фото).
Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо його, а також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Міжнародний день клієнта
Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів.
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Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.
Вітаємо його, а також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.
Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.
Міжнародний день клієнта
Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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