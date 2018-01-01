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19 березня на Волині: гортаючи календар

19 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження репортер інтернет-видання «Волинська правда» Костянтин Олексюк (на фото).

Також особисте свято сьогодні в громадської активістки Юлії Мамчур та підприємиці Мар'яни Царук.

Вітаємо його, а також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

Міжнародний день клієнта

Мета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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