Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 19 березня, – пишуть



Зокрема Honda, KIA, BMW та Fiat зіткнулися перед мостом. Як повідомив один з водіїв, сіра Honda різко загальмувала, в результаті машини вдарилися одна в одну.



За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції. На місці працює патрульна поліція. У водія Honda взяли свідчення і станом на 14:00 він вже поїхав.



У машин незначні механічні ушкодження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири автомобілі зіткнулися на вулиці Рівненській у Луцьку.Аварія трапилася сьогодні, 19 березня, – пишуть Волинські новини Зокрема Honda, KIA, BMW та Fiat зіткнулися перед мостом. Як повідомив один з водіїв, сіра Honda різко загальмувала, в результаті машини вдарилися одна в одну.За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції. На місці працює патрульна поліція. У водія Honda взяли свідчення і станом на 14:00 він вже поїхав.У машин незначні механічні ушкодження.

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