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Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО

Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО
Чотири автомобілі зіткнулися на вулиці Рівненській у Луцьку.

Аварія трапилася сьогодні, 19 березня, – пишуть Волинські новини.

Зокрема Honda, KIA, BMW та Fiat зіткнулися перед мостом. Як повідомив один з водіїв, сіра Honda різко загальмувала, в результаті машини вдарилися одна в одну.

За попередньою інформацією, водії не дотрималися безпечної дистанції. На місці працює патрульна поліція. У водія Honda взяли свідчення і станом на 14:00 він вже поїхав.

У машин незначні механічні ушкодження.

Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО
Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО
Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО
Масштабна аварія в Луцьку: зіткнулися 4 авто. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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