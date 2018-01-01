Із траси на Волині злетів легковик. ФОТО





Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.



Так, 9 березня о 09:50 рятувальники виїхали для надання допомоги водієві, автомобіль якого опинився у кюветі поблизу села Видричі на автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне.



Рятувальники за допомогою лебідки витягнули легковий автомобіль на дорожнє покриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне трапилася НП – легковик з’їхав із дороги в кювет.Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.Так, 9 березня о 09:50 рятувальники виїхали для надання допомоги водієві, автомобіль якого опинився у кюветі поблизу села Видричі на автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне.Рятувальники за допомогою лебідки витягнули легковий автомобіль на дорожнє покриття.

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