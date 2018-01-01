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Із траси на Волині злетів легковик. ФОТО

Із траси на Волині злетів легковик. ФОТО
На автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне трапилася НП – легковик з’їхав із дороги в кювет.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.

Так, 9 березня о 09:50 рятувальники виїхали для надання допомоги водієві, автомобіль якого опинився у кюветі поблизу села Видричі на автомобільній трасі Камінь-Каширський – Ратне.

Рятувальники за допомогою лебідки витягнули легковий автомобіль на дорожнє покриття.

Із траси на Волині злетів легковик. ФОТО
Із траси на Волині злетів легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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