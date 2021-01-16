Як у Луцьку відремонтувати ветхе житло: покроковий гайд





Про це



На той момент ці будинки обслуговували житлово-комунальні підприємства міста, відповіли у Луцькій міській раді на запит. Там додали, що не ведуть облік інформації про ветхий фонд, утриманням якого займаються приватні власники.



Журналісти побували за понад десятьма адресами ветхого фонду. З власниками не вдалося поспілкуватися — когось не було вдома, інші відмовлялися розмовляти. Частина будинків справді виглядали, що потребують ремонту. Решта принаймні мала косметичний ремонт.



Як такі будинки можна відремонтувати?



Відповідно до Програми капітального ремонту житлового фонду Луцької громади на 2020-2024 рр., на 2024 рік передбачено 5 млн грн на ремонт будинків ветхого фонду. Ці кошти можуть використати на умовах співфінансування з мешканцями: 50% від вартості ремонту виділяє міськрада, інші 50% — співвласники будинку.



Капремонт проводять у будинках ОСББ, які повідомили орган місцевого самоврядування та перейшли на самозабезпечення. Від початку минулого року до міськради надійшли 29 звернень стосовно ремонту та експлуатації будинків, з них 4 — з ветхого фонду.



Щоб отримати кошти на капремонт з міського бюджету, насамперед будинок треба обстежити, згідно з українським законодавством.



Як це зробити?



- Мешканці звертаються зі заявою про обстеження до власника/балансоутримувача;

- власник/балансоутримувач звертається до органів місцевого самоврядування, як-от сільська, селищна чи міська ради, з проханням про обстеження будинку;

- виконком призначає комісію за участі представників ЖКГ, санепідемслужби, управління у справах будівництва й архітектури чи районного архітектора, органу державного пожежного нагляду, місцевої ради, громадського будинкового комітету;

- для обстеження стану житлових будинків виконком призначає спеціальну міжвідомчу комісію, яка розглядає подані житлово-експлуатаційною організацією документи та обстежує технічний стан будинку та складає відповідний акт;

- обстежують стан будинку працівники житлово-експлуатаційних організацій за участю представників громадськості. При необхідності долучають фахівців проєктних і науково-дослідних організацій та санепідемслужби;

- якщо під час обстежень виявлять невідповідність будинків санітарним і технічним вимогам, які можна й доцільно ліквідувати капремонтом, житлово-експлуатаційна організація повинна позитивно розв'язати питання про його проведення.



До ветхого житлового фонду може потрапити будинок, фізичний знос якого становить 61-80% та елементи його обмежено функціонують. Станом на 2020 рік в Україні було понад 45 тис. таких будинків.



Сюди підпадають:



- житлові будинки;

- гуртожитки;

- інтернати;

- квартири;

- притулки;

- службові житлові приміщення;

- інші житлові приміщення в будівлях, придатних для проживання.



Але не враховують:



- будинків відпочинку;

- дачі;

- готелів;

- кемпінгів;

- літніх садових будинків;

- мотелів;

- пансіонатів;

- санаторіїв;

- спортивних та туристичних баз;

- залізничних вагонів;

- інших будівель та приміщень, призначених для сезонного і тимчасового проживання.



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