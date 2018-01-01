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Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги

Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги
Уже в неділю, 25 березня, відбудеться презентація нових, надсучасних розваг на найбільшій розважальній арені нашого міста «GeneratorCity».

Відтепер на Арені розваг «GeneratorCity» можна буде не лише покататись на роликах, а й випробувати найновіші розваги. Так, в прокаті будуть гіроборди, гіроскутери та навіть моноколесо.

Вже у неділю, 25 березня о 13 годині відбудеться презентація суперсучасної техніки. У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках презентації можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.

Тож усіх, хто мріяв навчитися їздити на «новому» транспорті запрошують на арену розваг «GeneratorCity».
Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги

Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги

Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги


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Теги: GeneratorCity, Портcity, розваги
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