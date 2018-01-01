Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги
Сьогодні, 19:28
Уже в неділю, 25 березня, відбудеться презентація нових, надсучасних розваг на найбільшій розважальній арені нашого міста «GeneratorCity».
Відтепер на Арені розваг «GeneratorCity» можна буде не лише покататись на роликах, а й випробувати найновіші розваги. Так, в прокаті будуть гіроборди, гіроскутери та навіть моноколесо.
Вже у неділю, 25 березня о 13 годині відбудеться презентація суперсучасної техніки. У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках презентації можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.
Тож усіх, хто мріяв навчитися їздити на «новому» транспорті запрошують на арену розваг «GeneratorCity».
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Відтепер на Арені розваг «GeneratorCity» можна буде не лише покататись на роликах, а й випробувати найновіші розваги. Так, в прокаті будуть гіроборди, гіроскутери та навіть моноколесо.
Вже у неділю, 25 березня о 13 годині відбудеться презентація суперсучасної техніки. У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках презентації можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.
Тож усіх, хто мріяв навчитися їздити на «новому» транспорті запрошують на арену розваг «GeneratorCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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