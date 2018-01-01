Вперше у Луцьку на арені розваг «GeneratorCity» – найсучасніші розваги

Уже в неділю, 25 березня, відбудеться презентація нових, надсучасних розваг на найбільшій розважальній арені нашого міста «GeneratorCity».Відтепер на Арені розваг «GeneratorCity» можна буде не лише покататись на роликах, а й випробувати найновіші розваги. Так, в прокаті будуть гіроборди, гіроскутери та навіть моноколесо.Вже у неділю, 25 березня о 13 годині відбудеться презентація суперсучасної техніки. У програмі: показові виступи, конкурси та призи. В рамках презентації можна буде безкоштовно спробувати покататися на новинках. Також, в цей день безкоштовні й послуги інструктора.Тож усіх, хто мріяв навчитися їздити на «новому» транспорті запрошують на арену розваг «GeneratorCity».