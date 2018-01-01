На Волині в кювет злетіло авто з квітами. ВІДЕО

Автомобіль Ford, який їхав у напрямку Ратного, злетів у кювет.Всередині авто було повно квітів, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, пригода трапилася вчора, 19 березня, близько 18 години. Авто їхало в напрямку селище Ратне. Раптом на трасі автомобіль наїхав на брилу і його відкинуло на зустрічну смугу в кювет. Водій пояснила, що перед нею проїхала фура, і вона не помітила цю брилу.Екіпаж патрульних прибув на її виклик за 10 хвилин, викликали і рятувальників. Полісмени охороняли місце події, тимчасово перекрили рух і допомагали витягнути автівку. На радощах жінка подарувала патрульним троянди).