У справі за позовом сусідів до Єремеєвої відповідачем стане ще одна її фірма

Тетяни Єремеєвої ТОВ «Ікаре Медікал» адвокат не з’явився до суду. Він мав принести проекту реконструкції, який зобов’язався надати під час попереднього засідання. Окрім того, у якості співвідповідача долучили ще одну фірму Єремеєвої - ТОВ «КРИШТАЛЕВИЙ СВІТ».



Про це стало відомо у ході засідання 20 березня.



Нагадаємо, мешканці будинку на вулиці Грушевського,1 подали до суду на фірму Єремеєвої ТОВ «Ікаре Медікал» (Центр хірургії ока ім. Загурського). Влітку 2017 року у медичному центрі почали реконструкцію, у ході якої знесли частину перекриття між першим та другим поверхом та



Сьогодні продовжили підготовче засідання у справі за зверненням мешканців будинку. Минулого разу у засіданні оголосили перерву, аби адвокати надали витяг про власників квартири, де здійснюють реконструкцію. Тоді ж вирішили, що представник медичного центру Тетяни Єремеєвої Микола Ольховський має надати суду проект реконструкції медичного центру та квартири №4 під медичний центр. Адвокат погодився надати проект на розгляд суду. Однак сьогодні в засідання Ольховський не з’явився. Суддя Валентина Кирилюк розповіла, що він не повідомляв про причину відсутності та не подавав жодних клопотань.



Тому, хоч на попередньому засіданні адвокат добровільно погодився надати проект, нині не відомо, чи це буде здійснено. Окрім того, адвокати подавали запити про отримання проекту реконструкції від проектанта – ПП «Спецпроект». Але наразі за адресою фірми, вказаною в реєстрі, навіть не прийняли запиту. Відтак не відомо, звідки його треба витребовувати в проектанта.



Однак другий примірник обов’язково має бути у замовника - ТОВ «Ікаре Медікал». Зрештою, суд вирішив витребувати від фірми Єремеєвої зазначений проект, тож туди надішлють відповідний запит. Окрім того, ухвалили у якості співвідповідача долучити власника квартири у якому здійснюють реконструкцію - ТОВ «КРИШТАЛЕВИЙ СВІТ». Фірма також зареєстрована у будівлі на проспекті Грушевського, 1, а одним із трьох бенефіціарів/засновників є Тетяна Єремеєва.



В ухвалі також йдеться про продовження підготовчого засідання. Наступне засідання відбудеться 16 квітня о 14:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У справі за позовом мешканців будинку на вулиці Грушевського, 1 до фірмиТОВ «Ікаре Медікал» адвокат не з’явився до суду. Він мав принести проекту реконструкції, який зобов’язався надати під час попереднього засідання. Окрім того, у якості співвідповідача долучили ще одну фірму Єремеєвої - ТОВ «КРИШТАЛЕВИЙ СВІТ».Про це стало відомо у ході засідання 20 березня.Нагадаємо, мешканці будинку на вулиці Грушевського,1 подали до суду на фірму Єремеєвої ТОВ «Ікаре Медікал» (Центр хірургії ока ім. Загурського). Влітку 2017 року у медичному центрі почали реконструкцію, у ході якої знесли частину перекриття між першим та другим поверхом та взялися встановлювати ліф т. Сусіди вважають, що таке втручання й стало причиною появи тріщин у будівлі . Тому люди подали до суду позов, у якому просять привести кватиру до попереднього стану. Натомість фірма Єремеєвої також подала позов на мешканців будинку - мовляв, тріщини в будинку з'явилися внаслідок домурування лоджій ще 10 років тому. Сьогодні продовжили підготовче засідання у справі за зверненням мешканців будинку. Минулого разу у засіданні оголосили перерву, аби адвокати надали витяг про власників квартири, де здійснюють реконструкцію. Тоді ж вирішили, що представник медичного центру Тетяни Єремеєвоїмає надати суду проект реконструкції медичного центру та квартири №4 під медичний центр. Адвокат погодився надати проект на розгляд суду. Однак сьогодні в засідання Ольховський не з’явився. Суддярозповіла, що він не повідомляв про причину відсутності та не подавав жодних клопотань.Тому, хоч на попередньому засіданні адвокат добровільно погодився надати проект, нині не відомо, чи це буде здійснено. Окрім того, адвокати подавали запити про отримання проекту реконструкції від проектанта – ПП «Спецпроект». Але наразі за адресою фірми, вказаною в реєстрі, навіть не прийняли запиту. Відтак не відомо, звідки його треба витребовувати в проектанта.Однак другий примірник обов’язково має бути у замовника - ТОВ «Ікаре Медікал». Зрештою, суд вирішив витребувати від фірми Єремеєвої зазначений проект, тож туди надішлють відповідний запит. Окрім того, ухвалили у якості співвідповідача долучити власника квартири у якому здійснюють реконструкцію - ТОВ «КРИШТАЛЕВИЙ СВІТ». Фірма також зареєстрована у будівлі на проспекті Грушевського, 1, а одним із трьох бенефіціарів/засновників є Тетяна Єремеєва.В ухвалі також йдеться про продовження підготовчого засідання. Наступне засідання відбудеться 16 квітня о 14:00.

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