Руслан Калінін розповів, які нововедення необхідні для переселенців

Держава повинна створити електронну базу переселенців, визначити коефіцієнт вразливості кожної переселеної сім'ї окремо, а також дозволити приватизовувати житло.Про це під час XI форуму« Європа-Україна» розповів голова Всеукраїнської асоціації переселенців«Мені дуже близькі проблеми переселенців, бо я відчув їх на собі. У 2013-му році я був змушений виїхати з Донецька, де прожив 30 років. Зараз я живу в Києві, але гарно розумію, що таке не мати власного житла, не мати можливості голосувати на виборах, відчувати страх та втратити роботу. Бо тоді моя сім’я залишиться на вулиці. Тому мені дуже важливо донести позицію переселенців на цьому форумі.За останніх чотири роки в Україні відбулись безпрецендентні події: військова агресія з боку Росії, антитерористична операція, фінансова криза та тероризм. Це все призвело до внутрішньої міграції та виникнення великої кількості переселенців. За даними Міністерства соціальної політики офіційно зареєстровано 1 мільйон 490 тисяч переселенців. І ця цифра може збільшуватись, якщо бойові дії на Донбасі знову перейдуть в активну фазу. І, на жаль, тенденції до зменшення кількості цих людей поки що немає», - розповідає чоловік.«За даними Національної системи моніторингу, 25% осіб планують повернутись додому, коли конфлікт вирішиться. Але коли це станеться, ніхто не розуміє, можуть пройти роки. З іншого боку - більше мільйона осіб не планують повертатись, їх потрібно вже зараз ефективно інтегрувати до місцевої громади. В 2013-му році, коли переселенців було дуже багато, деякі виїжджали без речей та документів. Політика держави була спрямована на швидке реагування на ситуацію. Зараз, коли пройшло майже чотири роки, політиці держави потрібно змінитися на прийняття довгострокових рішень. І це має стати нашим пріоритетом», - додає він.«Що потрібно зробити вже зараз: електронна база переселенців. Треба зробити багатофункціональний реєстр, провести перереєстрацію усіх ВПЛ. Таким чином ми дізнаємось точну кількість переселенців, котрі переживають на підконтрольній Україні території. Також в реєстрі повинна бути інформація, яку допомогу отримує сім’я від держави та міжнародних донорів. Також треба змінити паперову довідку на пластикову картку з фотографією.Кофіцієнт вразливості - це певна кількість балів, яку отримує сім’я за такими параметрами: склад сім’ї, наявність неповнолітніх дітей або дітей з інвалідністю, учасників АТО чи загиблих внаслідок бойових дій. Цей кофіцієнт нам допоможе швидко сформувати чергу на отримання житла. Так держава повинна допомагати найбільш нужденним.Фінансова ефективність та прозорість: у 2013-му році було виділено немалі кошти на допомогу переселенцям, як міжнародних донорів, так і держави. Але ці гроші не завжди витрачались прозоро та ефективно. І, на жаль, від цього імідж держави погіршується, а проблеми переселенців не вирішуються. Тому, щоб контролювати цю допомогу, потрібно зробити єдиний ресурс, в якому буде відображена вся інформація, вся допомога від міжнародних донорів та держави. І саме переселенці, шляхом голосування, повинні голосувати за ті чи інші проекти. А кожна громадська організація чи державні органи мають подавати заявки на фінансування тих чи інших проектів. Саме ВПЛ знають, що їм потрібно в першу чергу», - радить Руслан Калінін.«Житлове питання, мабуть - найболючіше. Тут нам потрібно поглянути на досвід Грузії в таких моментах. Потрібно дати можливість переселенцям, котрі проживають в місцях тимчасового проживання, приватизувати це житло. Це частково але вирішить питання. Держава повинна купувати квартири для більш незахищених верств населення. Це люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї. Також треба профінансувати державну програму іпотеки на купівлю житла під 7- ми відсоткову кредитну ставку. Всі ці питання треба вирішувати вже зараз. Я сподіваюсь, що міжнародні партнери сприятимуть, щоб держава не забувала про проблеми переселенців. Найбільший ресурс для кожної країни - це люди. Сам вони будують, лікують, створюють нові технології. Переселенці залишились саме у цій країні, тому їм вкрай необхідна допомога держави», - додає він.