«До спортзалу її привели подруги», - спогади тренера Юлії Батенкової-Бауман





Серед переможців – ковельчанка Юлія Батенкова-Бауман, - пише



За 15 років Юлія здобула 13 паралімпійських медалей. Але завжди лише «срібло» і «бронзу». Тренери визнавали, що перемогти Юлії було важко через страх перед швидкістю. Це результат аварії, у якій вона втратила маму і брата.



Впродовж шести днів у Південній Кореї лижниця здійснила кілька індивідуальних стартів і не здобула жодної нагороди. І ось в останній день змагань – «золото» в змішаній естафеті.



Лише сама спортсменка знає, як важко їй дісталась перемога. Адже, уже кілька днів хворіла. Підтримав її і наполіг на тому, аби вона все ж таки брала участь в естафеті голова Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.



Своїми спогадами поділився перший тренер Юлії, голова міської громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович.



«До спортзалу її привели подруги. Інтуїція мені підказувала, що якщо дівчина перспективна, зможе досягнути великих результатів. Спробував її переконати професійно займатись спортом і, після двогодинної розмови, вона все ж таки погодилась. Про біатлон тоді мова не йшла. Спочатку це була легка атлетика. Важкі, наполегливі тренування дали результат. Юлія добре себе зарекомендувала на чемпіонаті України. Сталося так, що через деякий час, на одному із змагань мав за честь познайомитись з заслуженим тренером України Миколою Ворчаком. Тоді він працював з паралімпійцями. Користуючись нагодою, розповів йому про Юлю. Через деякий час вона завдяки незламному характеру, силі духу, старанням і, звичайно, удачі потрапила до збірної України. Проте, уже у ролі біатлоністки», - пригадує Валерій Павлович.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наша Паралімпійська збірна із зимових ігор у Південній Кореї привезла 22 медалі, з них 7 - найвищого ґатунку. У загальнокомандному заліку українські спортсмени зайняли 6 місце.Серед переможців – ковельчанка, - пише Район.Ковель За 15 років Юлія здобула 13 паралімпійських медалей. Але завжди лише «срібло» і «бронзу». Тренери визнавали, що перемогти Юлії було важко через страх перед швидкістю. Це результат аварії, у якій вона втратила маму і брата.Впродовж шести днів у Південній Кореї лижниця здійснила кілька індивідуальних стартів і не здобула жодної нагороди. І ось в останній день змагань – «золото» в змішаній естафеті.Лише сама спортсменка знає, як важко їй дісталась перемога. Адже, уже кілька днів хворіла. Підтримав її і наполіг на тому, аби вона все ж таки брала участь в естафеті голова Національного паралімпійського комітетуСвоїми спогадами поділився перший тренер Юлії, голова міської громадської організації «Спарта»«До спортзалу її привели подруги. Інтуїція мені підказувала, що якщо дівчина перспективна, зможе досягнути великих результатів. Спробував її переконати професійно займатись спортом і, після двогодинної розмови, вона все ж таки погодилась. Про біатлон тоді мова не йшла. Спочатку це була легка атлетика. Важкі, наполегливі тренування дали результат. Юлія добре себе зарекомендувала на чемпіонаті України. Сталося так, що через деякий час, на одному із змагань мав за честь познайомитись з заслуженим тренером України. Тоді він працював з паралімпійцями. Користуючись нагодою, розповів йому про Юлю. Через деякий час вона завдяки незламному характеру, силі духу, старанням і, звичайно, удачі потрапила до збірної України. Проте, уже у ролі біатлоністки», - пригадує Валерій Павлович.

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