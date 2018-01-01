вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«До спортзалу її привели подруги», - спогади тренера Юлії Батенкової-Бауман

«До спортзалу її привели подруги», - спогади тренера Юлії Батенкової-Бауман
Наша Паралімпійська збірна із зимових ігор у Південній Кореї привезла 22 медалі, з них 7 - найвищого ґатунку. У загальнокомандному заліку українські спортсмени зайняли 6 місце.

Серед переможців – ковельчанка Юлія Батенкова-Бауман, - пише Район.Ковель.

За 15 років Юлія здобула 13 паралімпійських медалей. Але завжди лише «срібло» і «бронзу». Тренери визнавали, що перемогти Юлії було важко через страх перед швидкістю. Це результат аварії, у якій вона втратила маму і брата.

Впродовж шести днів у Південній Кореї лижниця здійснила кілька індивідуальних стартів і не здобула жодної нагороди. І ось в останній день змагань – «золото» в змішаній естафеті.

Лише сама спортсменка знає, як важко їй дісталась перемога. Адже, уже кілька днів хворіла. Підтримав її і наполіг на тому, аби вона все ж таки брала участь в естафеті голова Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

Своїми спогадами поділився перший тренер Юлії, голова міської громадської організації «Спарта» Валерій Дружинович.

«До спортзалу її привели подруги. Інтуїція мені підказувала, що якщо дівчина перспективна, зможе досягнути великих результатів. Спробував її переконати професійно займатись спортом і, після двогодинної розмови, вона все ж таки погодилась. Про біатлон тоді мова не йшла. Спочатку це була легка атлетика. Важкі, наполегливі тренування дали результат. Юлія добре себе зарекомендувала на чемпіонаті України. Сталося так, що через деякий час, на одному із змагань мав за честь познайомитись з заслуженим тренером України Миколою Ворчаком. Тоді він працював з паралімпійцями. Користуючись нагодою, розповів йому про Юлю. Через деякий час вона завдяки незламному характеру, силі духу, старанням і, звичайно, удачі потрапила до збірної України. Проте, уже у ролі біатлоністки», - пригадує Валерій Павлович.

«До спортзалу її привели подруги», - спогади тренера Юлії Батенкової-Бауман

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлія Батенкова-Бауман, спорт, Паралімпіада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка торгувала сурогатом у власній квартирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки
Сьогодні, 09:48
«До спортзалу її привели подруги», - спогади тренера Юлії Батенкової-Бауман
Сьогодні, 09:44
Опублікували відео аварії за участю безпілотника Uber
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 22 березня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Перемогу на Паралімпіаді волинянка присвятила донечці Перемогу на Паралімпіаді волинянка присвятила донечці
20 березень, 01:37
Волинянка здобула золото на Паралімпіаді Волинянка здобула золото на Паралімпіаді
18 березень, 12:46
Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль Паралімпіада-2018: Україна має ще одну медаль
16 березень, 09:14
Волинські спортсменки взяли участь у зимових Паралімпійських іграх Волинські спортсменки взяли участь у зимових Паралімпійських іграх
12 березень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка торгувала сурогатом у власній квартирі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
 0
Волинські прикордонники виявили контрабандні сигарети в колесі автівки
Сьогодні, 09:48
 0
«До спортзалу її привели подруги», - спогади тренера Юлії Батенкової-Бауман
Сьогодні, 09:44
 0
Опублікували відео аварії за участю безпілотника Uber
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 22 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8