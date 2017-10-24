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На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО

На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО
У Шацькому районі трапилася пожежа, в якій згоріла померла місцева мешканка.

Загорання трапилося в середу, 21 березня, – пише Район.Шацьк.

За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, в післяобідню пору надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Пулемець. Рятувальники загасили пожежу, проте дерев'яна будівля згоріла на 80%.

На момент, коли сталася пожежа, в хаті лежала покійниця, якій в руки поставили запалену свічку, нікого з рідних чи сусідів біля неї не було.

Як розповів очевидець, місцевій жительці, яка померла, було 83 роки. Діти саме готувалися до поховання матері, донька поїхала по довідку про смерть у сусіднє село, син – по труну. Від запаленої свічки дерев'яна пофарбована хата спалахнула і миттєво згоріла.
На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО
На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО

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Теги: пожежа, НП, смерть
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