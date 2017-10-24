На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО
Сьогодні, 13:46
У Шацькому районі трапилася пожежа, в якій згоріла померла місцева мешканка.
Загорання трапилося в середу, 21 березня, – пише Район.Шацьк.
За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, в післяобідню пору надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Пулемець. Рятувальники загасили пожежу, проте дерев'яна будівля згоріла на 80%.
На момент, коли сталася пожежа, в хаті лежала покійниця, якій в руки поставили запалену свічку, нікого з рідних чи сусідів біля неї не було.
Як розповів очевидець, місцевій жительці, яка померла, було 83 роки. Діти саме готувалися до поховання матері, донька поїхала по довідку про смерть у сусіднє село, син – по труну. Від запаленої свічки дерев'яна пофарбована хата спалахнула і миттєво згоріла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Загорання трапилося в середу, 21 березня, – пише Район.Шацьк.
За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, в післяобідню пору надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Пулемець. Рятувальники загасили пожежу, проте дерев'яна будівля згоріла на 80%.
На момент, коли сталася пожежа, в хаті лежала покійниця, якій в руки поставили запалену свічку, нікого з рідних чи сусідів біля неї не було.
Як розповів очевидець, місцевій жительці, яка померла, було 83 роки. Діти саме готувалися до поховання матері, донька поїхала по довідку про смерть у сусіднє село, син – по труну. Від запаленої свічки дерев'яна пофарбована хата спалахнула і миттєво згоріла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках
Сьогодні, 13:50
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:48
На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Вистачить, щоб підірвати тролейбус: у київському метро затримали волинянина з тротилом. ФОТО
Сьогодні, 13:34