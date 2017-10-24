На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО





Загорання трапилося в середу, 21 березня, – пише



За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, в післяобідню пору надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Пулемець. Рятувальники загасили пожежу, проте дерев'яна будівля згоріла на 80%.



На момент, коли сталася пожежа, в хаті лежала покійниця, якій в руки поставили запалену свічку, нікого з рідних чи сусідів біля неї не було.



Як розповів очевидець, місцевій жительці, яка померла, було 83 роки. Діти саме готувалися до поховання матері, донька поїхала по довідку про смерть у сусіднє село, син – по труну. Від запаленої свічки дерев'яна пофарбована хата спалахнула і миттєво згоріла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому районі трапилася пожежа, в якій згоріла померла місцева мешканка.Загорання трапилося в середу, 21 березня, – пише Район.Шацьк За інформацією Шацького районного сектору управління ДСНС, в післяобідню пору надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку в селі Пулемець. Рятувальники загасили пожежу, проте дерев'яна будівля згоріла на 80%.На момент, коли сталася пожежа, в хаті лежала покійниця, якій в руки поставили запалену свічку, нікого з рідних чи сусідів біля неї не було.Як розповів очевидець, місцевій жительці, яка померла, було 83 роки. Діти саме готувалися до поховання матері, донька поїхала по довідку про смерть у сусіднє село, син – по труну. Від запаленої свічки дерев'яна пофарбована хата спалахнула і миттєво згоріла.

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