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На Волині шукають свідків смертельної аварії

На Волині шукають свідків смертельної аварії
На Волині розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди, котра трапилась 15 листопада 2017-го року у селищі Голоби.

Про це йдеться у листі, котрий надійшов на електронну скриньку інформаційного агентства «ВолиньPost».

«Прошу зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 15.11.2017 року у вечірню пору в селищі Голоби Ковельського району, за участю автомобіля ЗИЛ 131 (лісовоз) та автомобіля Мерседес Е200, внаслідок чого загинули троє людей в тому числі голова селищної ради смт. Шацьк», - йдеться у повідомленні.

Звертатися просимо за наступними номерами телефонів:
067-446-31-96 - Сергій
096-165-86-21 - Людмила

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Теги: Голоби, Шацьк, ДТП, Сергій Віннічук, розшук
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