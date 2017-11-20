На Волині шукають свідків смертельної аварії





Про це йдеться у листі, котрий надійшов на електронну скриньку інформаційного агентства «ВолиньPost».



«Прошу зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 15.11.2017 року у вечірню пору в селищі Голоби Ковельського району, за участю автомобіля ЗИЛ 131 (лісовоз) та автомобіля Мерседес Е200, внаслідок чого загинули троє людей в тому числі



Звертатися просимо за наступними номерами телефонів:

067-446-31-96 - Сергій

096-165-86-21 - Людмила



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди, котра трапилась 15 листопада 2017-го року у селищі Голоби.Про це йдеться у листі, котрий надійшов на електронну скриньку інформаційного агентства «ВолиньPost».«Прошу зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 15.11.2017 року у вечірню пору в селищі Голоби Ковельського району, за участю автомобіля ЗИЛ 131 (лісовоз) та автомобіля Мерседес Е200, внаслідок чого загинули троє людей в тому числі голова селищної ради смт. Шацьк», - йдеться у повідомленні.Звертатися просимо за наступними номерами телефонів:067-446-31-96 -096-165-86-21 -

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