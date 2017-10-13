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Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*

Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
У Луцьку нарешті запанувала весна, яка щедро осипає місто сонячними променями. Природа прокидається, а з нею й жвавішим стає життя навколо нас.

Радіють зміні погоди й на будівельному майданчику житлового комплексу «Caramel Residence» від будівельної компанії «ЛДБК». Тут роботи йдуть за графіком, але будівельники зізнаються, що від сонечка тепліше і душі, і тілу.

Як повідомляло раніше Інформаційне агентство ВолиньPost, перша секція «Caramel Residence» вже завершена та готується незабаром приймати перших мешканців.

На другій та третій секціях завершені всі будівельні роботи. Залишилися оздоблювальні, сантехнічні роботи, проведення електрики тощо. До кінця року працівники «ЛДБК» планують завершити 2 і 3 секції.

Щодо 4, 5 та 6 секцій, то тут триває зведення третіх і другого поверху. До кінця жовтня коробка буде готова і в наступному році почнуть внутрішні роботи на цих секціях, - кажуть в компанії.

Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.

Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*

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Теги: ЛДБК, будівельна компанія, житловий компекс, Caramel Residence, реклама
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