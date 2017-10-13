Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
У Луцьку нарешті запанувала весна, яка щедро осипає місто сонячними променями. Природа прокидається, а з нею й жвавішим стає життя навколо нас.
Радіють зміні погоди й на будівельному майданчику житлового комплексу «Caramel Residence» від будівельної компанії «ЛДБК». Тут роботи йдуть за графіком, але будівельники зізнаються, що від сонечка тепліше і душі, і тілу.
Як повідомляло раніше Інформаційне агентство ВолиньPost, перша секція «Caramel Residence» вже завершена та готується незабаром приймати перших мешканців.
На другій та третій секціях завершені всі будівельні роботи. Залишилися оздоблювальні, сантехнічні роботи, проведення електрики тощо. До кінця року працівники «ЛДБК» планують завершити 2 і 3 секції.
Щодо 4, 5 та 6 секцій, то тут триває зведення третіх і другого поверху. До кінця жовтня коробка буде готова і в наступному році почнуть внутрішні роботи на цих секціях, - кажуть в компанії.
Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Радіють зміні погоди й на будівельному майданчику житлового комплексу «Caramel Residence» від будівельної компанії «ЛДБК». Тут роботи йдуть за графіком, але будівельники зізнаються, що від сонечка тепліше і душі, і тілу.
Як повідомляло раніше Інформаційне агентство ВолиньPost, перша секція «Caramel Residence» вже завершена та готується незабаром приймати перших мешканців.
На другій та третій секціях завершені всі будівельні роботи. Залишилися оздоблювальні, сантехнічні роботи, проведення електрики тощо. До кінця року працівники «ЛДБК» планують завершити 2 і 3 секції.
Щодо 4, 5 та 6 секцій, то тут триває зведення третіх і другого поверху. До кінця жовтня коробка буде готова і в наступному році почнуть внутрішні роботи на цих секціях, - кажуть в компанії.
Детальнішу інформацію про компанію та її проекти можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 21-річний молодик до смерті побив односельчанина
Сьогодні, 14:40
У волинянина «почистили» гараж на 8 тисяч
Сьогодні, 14:32
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
На Волині рівень терористичної загрози «жовтий»
Сьогодні, 14:12
Назвали причину пожежі в Кемеровому
Сьогодні, 14:01
Медіа