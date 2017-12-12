вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»

На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»
У Володимирі-Волинському невідомі особи викрали 150 метрів кабелю «Укртелекому».

У поліції розповіли, що крадіжка відбулася в період між 18 і 22 березня, - повідомляє «Буг».

Так, на вулицях Олени Хохол та Сковороди з опор зрізали кабель – мідний, двухжильний.

Зазначимо, що ринкова вартість такого кабелю, нового, становить 1,75 гривні за метр погонний.

Додамо, що за березень це вже друга крадіжка кабелю. який прокладає «Укртелеком». Раніше, в період між 12 та 14 березня на вулицях Залізняка та Богдана Лепкого було викрадено 300 метрів кабелю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укртелеком, крадіжка, Володимир Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:24
На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»
Сьогодні, 15:20
Порошенко: Гунчику запропонували роботу «близьку до Волині»
Сьогодні, 15:17
Вистрілив у голову: в Одесі юнак вкоротив собі віку
Сьогодні, 15:16
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Пограбували філію «Волиньгазу» Пограбували філію «Волиньгазу»
26 лютий, 11:20
У Володимирі розбили скло автівки і викрали сумочки, збитків – на 20 тисяч У Володимирі розбили скло автівки і викрали сумочки, збитків – на 20 тисяч
12 грудень, 2017, 13:54
У Володимирі обікрали відвідувачку бару У Володимирі обікрали відвідувачку бару
04 грудень, 2017, 16:32
ЗМІ: У Володимирі відпустили на волю грабіжників авто ЗМІ: У Володимирі відпустили на волю грабіжників авто
03 грудень, 2017, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 15:24
 0
На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»
Сьогодні, 15:20
 0
Порошенко: Гунчику запропонували роботу «близьку до Волині»
Сьогодні, 15:17
 0
Вистрілив у голову: в Одесі юнак вкоротив собі віку
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8