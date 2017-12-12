На Волині крадуть кабелі «Укртелекому»





У поліції розповіли, що крадіжка відбулася в період між 18 і 22 березня, - повідомляє



Так, на вулицях Олени Хохол та Сковороди з опор зрізали кабель – мідний, двухжильний.



Зазначимо, що ринкова вартість такого кабелю, нового, становить 1,75 гривні за метр погонний.



Додамо, що за березень це вже друга крадіжка кабелю. який прокладає «Укртелеком». Раніше, в період між 12 та 14 березня на вулицях Залізняка та Богдана Лепкого було викрадено 300 метрів кабелю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідомі особи викрали 150 метрів кабелю «Укртелекому».У поліції розповіли, що крадіжка відбулася в період між 18 і 22 березня, - повідомляє «Буг». Так, на вулицях Олени Хохол та Сковороди з опор зрізали кабель – мідний, двухжильний.Зазначимо, що ринкова вартість такого кабелю, нового, становить 1,75 гривні за метр погонний.Додамо, що за березень це вже друга крадіжка кабелю. який прокладає «Укртелеком». Раніше, в період між 12 та 14 березня на вулицях Залізняка та Богдана Лепкого було викрадено 300 метрів кабелю.

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