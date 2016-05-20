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Волинянин, котрий сильно побив свого товариша, може сісти за грати на 5 років

Волинянин, котрий сильно побив свого товариша, може сісти за грати на 5 років
Правоохоронці оголосили 24-річному волинянину про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Слідчі Ківерцівського відділу поліції оголосили 24-річному жителю району про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

На початку січня минулого року 24-річний житель Ківерцівського району, перебуваючи у гостях, жорстоко побив 19-річного знайомого. Під час розпиття спиртного між хлопцями розпочалася сварка, у результаті якої правопорушник наніс потерпілому декілька ударів руками та ногами.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. Згідно із висновком судово-медичної експертизи, отримані потерпілим у результаті конфлікту травми відносять до тяжких тілесних ушкоджень. Таким чином, попередню правову кваліфікацію розслідування кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі оголосили волинянину про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: поліція, кримінал, розшук, побиття
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