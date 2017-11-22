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Атовцю на Волині уже 5 разів відмовлялися виділити землю

Атовцю на Волині уже 5 разів відмовлялися виділити землю
Волинський боєць Анатолій Семенюк продовжує боротися за свої права військовослужбовця.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Чоловік із села Ржищів Горохівського району у 2014-му пішов воювати на схід України. Тривалий час перебував у полоні бойовиків. Коли повернувся, то дізнався що його менший син Андрій потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Майже три роки хлопець прикутий до ліжка. Сім’я ж так і не може отримати земельний наділ, на який, за законом, має право голова родини, як атовець.

«Прийшла відмова уже п’ятий раз. В Горохові нам вже 4 раз відмовили, і все йде спочатку. Більше нам нічого не пропонували. Не знаю, як нам вийти з тієї ситуації. Як одержати ту землю. Можливо, треба інше якесь оформлення на землю», – розповів Анатолій Семенюк.

Прес-секретар управління Держгеокадастру в області Сергій Дмитрук каже: вирішити ситуацію реально.

«Якщо вони вже отримали земельну ділянку під ОСГ, ще раз вони її, звісно, не отримають. Їм потрібно писати знову і подавати заяву до управління, але на ділянку,де буде вказано інше цільове призначення, тобто, для садівництва, наприклад, якщо вони не використали це право, або для дачного будівництва», – пояснив Сергій Дмитрук.

В управлінні Держгеокадастру в області пообіцяли допомогти знайти вихід з цієї ситуації.

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Теги: земля, атовці
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Коментарі 1
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метр на два і нехай тішиться. Заслужив...
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