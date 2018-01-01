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26 березня на Волині: гортаючи календар

26 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження колишній начальник центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олег Куц (на фото).



Іменинники 26 березня – Олександр, Никифор, Христина.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

26 березня 1985 року постановою Ради Міністрів УРСР було створено історико-культурний заповідник «Старий Луцьк».

26 березня 1998-го відкрився історичний музей міста Нововолинська.

У цей день 2006 року відбулися вибори депутатів Верховної Ради, а також місцеві вибори. На виборах луцького міського голови переміг Богдан Шиба.

26 березня 2010-го Бориса Клімчука вдруге призначили головою Волинської облдержадміністрації.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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