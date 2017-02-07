Жити в темряві: лучани масово скаржилися на відсутність світла

Через відсутність електрики лучани телефонували на «гарячу лінію» рекордну кількість разів – 270. Це було спричинене відключенням енергії у низці кварталів міста.Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила очільниця луцького ЦНАПу«Мали такі неприємні ситуації з 13 на 14 березня в мікрорайонах 33-го та 40-го. Вчора знову ця ситуація повторилася на Привокзальному», – зауважила Карп’як. Тому люди телефонували, аби дізнатися, коли в домівках відновлять електропостачання.Їхні звернення переправляли на філії обленерго. Очільниця ЦНАПу зауважила, що останнім часом покращилася співпраця, тому вдається краще інформувати лучан про причини та час відсутності електропостачання.