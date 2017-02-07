Жити в темряві: лучани масово скаржилися на відсутність світла
Сьогодні, 09:07
Через відсутність електрики лучани телефонували на «гарячу лінію» рекордну кількість разів – 270. Це було спричинене відключенням енергії у низці кварталів міста.
Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила очільниця луцького ЦНАПу Лариса Карп’як.
«Мали такі неприємні ситуації з 13 на 14 березня в мікрорайонах 33-го та 40-го. Вчора знову ця ситуація повторилася на Привокзальному», – зауважила Карп’як. Тому люди телефонували, аби дізнатися, коли в домівках відновлять електропостачання.
Їхні звернення переправляли на філії обленерго. Очільниця ЦНАПу зауважила, що останнім часом покращилася співпраця, тому вдається краще інформувати лучан про причини та час відсутності електропостачання.
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Про це під час оперативної наради 27 березня повідомила очільниця луцького ЦНАПу Лариса Карп’як.
«Мали такі неприємні ситуації з 13 на 14 березня в мікрорайонах 33-го та 40-го. Вчора знову ця ситуація повторилася на Привокзальному», – зауважила Карп’як. Тому люди телефонували, аби дізнатися, коли в домівках відновлять електропостачання.
Їхні звернення переправляли на філії обленерго. Очільниця ЦНАПу зауважила, що останнім часом покращилася співпраця, тому вдається краще інформувати лучан про причини та час відсутності електропостачання.
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