На Волині особливі діти проходять сеанс глинотерапії
Сьогодні, 17:20
Черговий майстер-клас ліплення з глини у Ковелі приурочили до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна.
Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Чимало юних ковельчан зібралось в Палаці учнівської молоді, щоб навчитись цьому ремеслу. Зокрема, це діти з Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю м. Ковеля, ЗОШ №7 та №8. Також зацікавились цим методом арт-терапії фахівці Центру, соціальні педагоги шкіл та керівництво Палацу учнівської молоді.
Організатори прагнули привернути увагу присутніх до проблем людей з обмеженими можливостями, а саме - дітей з синдромом Дауна. Вони надзвичайно душевні, відкриті, щирі. Для кращого психічного і фізичного розвитку їм необхідно якнайбільше спілкуватись зі своїми однолітками.
На занятті усі ліпили з глини різноманітні предмети, а також розфарбовували гончарні вироби, які були зроблені власноруч на попередніх зустрічах. Також вони спілкувались, обмінювались думками, знайомились між собою.
ГО «Зірка наді»" з 2017 року разом з гончарами Волині проводить майстер-класи з особливими дітками та запрошує навчальні заклади, підприємців та небайдужих людей до співпрацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Чимало юних ковельчан зібралось в Палаці учнівської молоді, щоб навчитись цьому ремеслу. Зокрема, це діти з Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю м. Ковеля, ЗОШ №7 та №8. Також зацікавились цим методом арт-терапії фахівці Центру, соціальні педагоги шкіл та керівництво Палацу учнівської молоді.
Організатори прагнули привернути увагу присутніх до проблем людей з обмеженими можливостями, а саме - дітей з синдромом Дауна. Вони надзвичайно душевні, відкриті, щирі. Для кращого психічного і фізичного розвитку їм необхідно якнайбільше спілкуватись зі своїми однолітками.
На занятті усі ліпили з глини різноманітні предмети, а також розфарбовували гончарні вироби, які були зроблені власноруч на попередніх зустрічах. Також вони спілкувались, обмінювались думками, знайомились між собою.
ГО «Зірка наді»" з 2017 року разом з гончарами Волині проводить майстер-класи з особливими дітками та запрошує навчальні заклади, підприємців та небайдужих людей до співпрацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Порахували, скільки українці заробляють в Польщі
Сьогодні, 17:31
На арені розваг «GeneratorCity» даруватимуть ролики
Сьогодні, 17:25
На Волині особливі діти проходять сеанс глинотерапії
Сьогодні, 17:20
Скандальне будівництво ЖК «Егоїст» у Луцьку – під «криміналом»
Сьогодні, 17:12
У Нововолинську маршрутки їздитимуть по-новому: розклад
Сьогодні, 17:07
Медіа