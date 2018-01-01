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На Волині особливі діти проходять сеанс глинотерапії

На Волині особливі діти проходять сеанс глинотерапії
Черговий майстер-клас ліплення з глини у Ковелі приурочили до Міжнародного дня людей з синдромом Дауна.

Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.

Чимало юних ковельчан зібралось в Палаці учнівської молоді, щоб навчитись цьому ремеслу. Зокрема, це діти з Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю м. Ковеля, ЗОШ №7 та №8. Також зацікавились цим методом арт-терапії фахівці Центру, соціальні педагоги шкіл та керівництво Палацу учнівської молоді.

Організатори прагнули привернути увагу присутніх до проблем людей з обмеженими можливостями, а саме - дітей з синдромом Дауна. Вони надзвичайно душевні, відкриті, щирі. Для кращого психічного і фізичного розвитку їм необхідно якнайбільше спілкуватись зі своїми однолітками.

На занятті усі ліпили з глини різноманітні предмети, а також розфарбовували гончарні вироби, які були зроблені власноруч на попередніх зустрічах. Також вони спілкувались, обмінювались думками, знайомились між собою.

ГО «Зірка наді»" з 2017 року разом з гончарами Волині проводить майстер-класи з особливими дітками та запрошує навчальні заклади, підприємців та небайдужих людей до співпрацію.

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Теги: синдром Дауна, Ковель, особливі діти
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