У «PremierCity» розважалися «Дикі предки»

Вийшов у прокат мультик «Дикі предки», переглянути його можна у кінотеатрі «PremierCity».З нагоди прем’єри в кінотеатрі влаштували розважальну програму для дітей, - пише прес-служба закладу.З 26 квітня у «PremierCity» для малюків вийшов фільм «Дикі предки». Усім, хто купить квиточки на сеанс до 28 числа включно, дадуть сертифікат на безкоштовне катання на роликах на арені розвагУсім, хто купить квиточки на сеанс на 27-28 включно, дадуть сертифікат на безкоштовне катання на роликах на арені розваг «GeneratorCity».З нагоди виходу мультика «PremierCity» відбулась й цікава анімаційна програма для малюків. Вони з захватом проходили квести та виконували завдання «предків.