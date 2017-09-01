У Луцьку знизився рівень злочинності
Сьогодні, 12:11
У 2017 році рівень злочинності у Луцьку знизився і у розрахунку на 10 тисяч осіб становить 185,9. У 2016 році аналогічний показник становив 192,4.
Про це йдеться в інформації про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті за 2017 рік. Її під час сесії Луцькради 28 березня озвучив очільник Луцького відділу поліції Олег Кічук.
Водночас, до Єдиного реєстру судових розслідувань внесли та розпочали досудове слідство у 6693 кримінальних провадженнях, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість становлять злочини середньої тяжкості та тяжкі.
Окрім того, протягом вказаного періоду на 14,2% зменшилася кількість облікованих злочинів проти життя та здоров’я. Протягом 2017 року вчинено 3 умисні вбивства та шість фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а у 2016 році відповідний показник становив 4 та 6 відповідно. Усі вбивства розкрито.
Значною залишається частка злочинів, вчинених проти власності – 67,1%. Однак це на 15,3% менше, ніж у 2016 році. Проте відсоток розкриття крадіжок, наприклад, із квартир, значно зріс.
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Про це йдеться в інформації про стан боротьби зі злочинністю та охорони громадського порядку у місті за 2017 рік. Її під час сесії Луцькради 28 березня озвучив очільник Луцького відділу поліції Олег Кічук.
Водночас, до Єдиного реєстру судових розслідувань внесли та розпочали досудове слідство у 6693 кримінальних провадженнях, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більшість становлять злочини середньої тяжкості та тяжкі.
Окрім того, протягом вказаного періоду на 14,2% зменшилася кількість облікованих злочинів проти життя та здоров’я. Протягом 2017 року вчинено 3 умисні вбивства та шість фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а у 2016 році відповідний показник становив 4 та 6 відповідно. Усі вбивства розкрито.
Значною залишається частка злочинів, вчинених проти власності – 67,1%. Однак це на 15,3% менше, ніж у 2016 році. Проте відсоток розкриття крадіжок, наприклад, із квартир, значно зріс.
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