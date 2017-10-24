Бунт у в’язниці: в пожежі загинуло 68 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:48
У Венесуелі в місті Валенсія під час пожежі в центрі утримання ув'язнених при поліції штату Карабобо загинуло 68 осіб.
Про це повідомив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб у Twitter, – пише ТСН.
Однак місцеві ЗМІ пишуть, що насправді загинуло 78 осіб, 10 з яких – жінки. Кількість жертв може зрости через важкий стан потерпілих. Вогонь спалахнув у переповненому людьми приміщенні після того, як в ньому почався бунт під час відвідування ув'язнених родичами.
ЗМІ пишуть, що ув'язнені вирішили взяти одного з відвідувачів в заручники і поранили його ножем. Вони вимагали від влади виконання «певних умов». Оскільки влада не відповіла на їхні вимоги, вони почали палити матраци – саме так спалахнула пожежа. Більшість жертв, в тому числі деякі відвідувачі, загинули від задухи.
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Про це повідомив генеральний прокурор країни Тарек Вільям Сааб у Twitter, – пише ТСН.
Однак місцеві ЗМІ пишуть, що насправді загинуло 78 осіб, 10 з яких – жінки. Кількість жертв може зрости через важкий стан потерпілих. Вогонь спалахнув у переповненому людьми приміщенні після того, як в ньому почався бунт під час відвідування ув'язнених родичами.
ЗМІ пишуть, що ув'язнені вирішили взяти одного з відвідувачів в заручники і поранили його ножем. Вони вимагали від влади виконання «певних умов». Оскільки влада не відповіла на їхні вимоги, вони почали палити матраци – саме так спалахнула пожежа. Більшість жертв, в тому числі деякі відвідувачі, загинули від задухи.
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