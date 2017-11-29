На мапі Волині з’явиться ще одна ОТГ

На Волині у Старовижівському районі визначилися із форматом об’єднання.Про це інформує Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування.Після закінчення підготовчого етапу нарешті розпочала процедура добровільного об’єднання територіальних громад в Старовижівську селищну об’єднану територіальну громаду. Підготовка до утворення тривала близько трьох місяців.Згоду на об’єднання надали Галиновільська, Поліська, Мизівська, Нововижвівська, Седлищенська сільські ради. А ось прийняли рішення про відмову на добровільне об’єднання: Журавлинська, Секунська та Старогутівська сільські ради.У селищі вже відбулося засідання даної робочої групи, де було розглянуто та схвалено проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», разом із планом організаційних заходів розроблені виконавчим комітетом Старовижівської селищної ради.Далі усім учасникам формату об’єднання надається 60 днів для проведення обов’язкового громадського обговорення підготовлених спільною робочою групою проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та 30 днів на схвалення проектів рішень на засіданнях сесій селищної та сільських рад, які приймають участь в процесі об’єднання.Селищнй голова Старовижівської селищної радизакликав всіх учасників робочої групи якомога пришвидшити процес об’єднання.Директор Волинського Центру розвитку місцевого самоврядуваннязауважив, що шлях до об’єднання був довгим, але усвідомлення в потребі змін перемогло і люди вже на конкретних прикладах побачили переваги децентралізації. Щоправда, на місцях трішки жалкують за втраченим часом, грошима і потенціалом.Таким чином, незабаром на мапі Волинської області з’явиться спроможна Старовижівська селищна об’єднана територіальна громаду з адміністративним центром в смт Стара Вижівка, до якої увійдуть 15 населених пунктів з 47, які є в районі.