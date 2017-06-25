Вистачить усім: у центрі Луцька – свято морозива. ФОТО

Театральний майдан Луцька заполонили діти та дорослі з морозивом і повітряними кульками. Тут лунає гучна музика, тривають веселощі, а до зон відпочинку та наметів з холодними смаколиками вишикувалися довжелезні черги.Сьогодні, 28 травня, компанія «Рудь» влаштувала в обласному центрі Волині «Свято морозива». Цьогоріч організатори експериментують: дійство не тільки «переїхало» з Центрального парку, а ще й змінились правила участі. Кажуть, все для того, аби було цікавіше.«Цього року дуже проста механіка заходу: дитина купує одну порцію морозива і отримує квиточок на будь-який атракціон. Це нескладно, недорого і це було правильне рішення. Діти з батьками набагато більше задоволені. Якщо раніше треба було збирати упаковки, приносити, стояти в черзі і обмінювати, то в цьому році достатньо прийти на захід, купити одну порцію морозива і за кожну, не важливо чи це стаканчик, чи це ріжок, отримати квиточок на будь-який атракціон. До того ж цього року ми зробили декілька зон взагалі вільних від будь-яких умов. Для цього потрібно тільки гарний настрій. Це спортивна зона, де може будь-яка дитина, (не потрібно взагалі нічого, крім гарного настрою) прийти, взяти участь і ще й виграти подарунок», - розповідає координатор проекту «Свята морозива»Вся територія свята поділена на зону атракціонів та парк розваг. Веселощів цього року побільшало, окрім сцени, можна відвідати Творчий бульвар, Родинну алею, Дитячий сквер, Спортивну площу. Загалом відвідувачам пропонують близько 18 видів розваг, конкурсів та естафет.«Це в нас соціальний захід – «Свято морозива», який ми організовуємо не просто для дітей, а для дітей і їхніх батьків. Місією наших заходів є сімейне, родинне, дружнє спілкування. На сьогодні діти так мало спілкуються між собою – це проблема цього віку. Більшість - у ґаджетах, у комп’ютерах, в іграх, і дуже мало дітей виходять і гуляють на вулицях, мало місць, куди можна піти і відпочити гарно, з музикою, з морозивом, щоб це було весело, красиво, смачно, щоб було багато атракціонів, щоб можна було від одного переходити на інший. До того ж ми влаштовуємо захід так, щоб було багато родинних конкурсів», - зазначає Тетяна Хомяк.За її словами, «дуже смішно, але по-доброму» виглядають татусі, які долучаються до веселощів зі своїми дітками. Відзначила жінка і луцьких дітлахів, мовляв, вони дуже активні, не соромляться, охоче виступають та вболівають. Крім того, багато малечі зареєструвалось, аби показати свої таланти на сцені та стати окрасою заходу.«Ми кожного року починаючи із 2013-го проводимо свята на Східній Україні. В цьому році буде в Маріуполі захід «Свято морозива» для того, щоб показати, що ми турбуємося про діток, щоб дітки незважаючи на складну ситуацію в регіоні також розуміли, що вони мають право на щасливе дитинство, щасливе майбутнє, і також мали можливість прийняти у себе «Свято морозива», - додає координатор свята.Зі слів жінки, за першу годину захід відвідало понад 10 тисяч людей, а до вечора гості з'їдять не одну тисячу упаковок морозива. Запевняє: холодних ласощів вистачить усім, адже в Луцьку є їхні точки продажу, звідки у разі нестачі морозиво довезуть. До слова, цього року найбільше купують ріжки з шоколадним морозивом.«Хороше, добре свято. Дуже подобається, особливо моїй доньці. Приємно, що так багато людей прийшло. І морозиво смачне», - поділилась враженнями гість. Жінка додала, наступного року неодмінно «витягне» з дому чоловіка, аби також весело провів час з дитиною.На святі є декілька медсестер, за чистотою дбають прибиральники, а охороною порядку займаються поліцейські. Тут можна безкоштовно отримати вологі серветки, щоб витерти руки від морозива, а також безплатно попити води. До того ж, щогодини серед відвідувачів розігрують ящик морозива.Відбувається «Свято морозива» вже втринадцяте, щороку, за інформацією представників компанії «Рудь», кількість відвідувачів зростає.