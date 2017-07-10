вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві від ботулізму померла 47-річна жінка

У Києві від ботулізму померла 47-річна жінка
У Києві від агресивної форми ботулізму 27 травня померла 47-річна жінка.

Симптоми захворювання з'явилися після вживання риби, яку родина жінки в'ялила самостійно, - пише ТСН з посиланням на керівника прес-служби департаменту охорони здоров'я КМДА Наталю Вишневську.

«Жінка померла позавчора. Вранці відчула симптоми. В обід її госпіталізували до Олександрівської лікарні, відділення інфекційної реанімації. Форма швидкоплинна і агресивна», - сказала Вишневська.

Вона зазначила, що захворіла лише одна жінка, хоча рибу їли всі члени родини.

«Рибу ловили і в'ялили вони самі. Риба не покупна. Їли всі, захворіла одна жінка. Є припущення, що токсином була заражена ікра, оскільки начебто тільки вона їла ікру риби», - сказала Вишневська.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ботулізм, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Проблеми центрального парку: думки лучан
День Героїв у Луцьку: вулична виставка та воїни в одностроях. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стрілянина у Бельгії: загинули поліцейські і перехожі
Сьогодні, 16:17
Засудили лучанина, який побив поліцейських
Сьогодні, 15:50
У Києві від ботулізму померла 47-річна жінка
Сьогодні, 15:40
Суддю з Луцька відпустили під особисте зобов'язання
Сьогодні, 15:24
У Сумах жінка взяла в заручники 4-річну дитину і хотіла її вбити
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Кіровоградщині жінка померла від ботулізму На Кіровоградщині жінка померла від ботулізму
10 липень, 2017, 12:56
Через ботулізм у Києві заборонили продаж в’яленої риби Через ботулізм у Києві заборонили продаж в’яленої риби
31 травень, 2017, 14:55
У Києві чоловік помер від тарані У Києві чоловік помер від тарані
30 травень, 2017, 10:17
На Волині вода забрала життя 11 людей На Волині вода забрала життя 11 людей
27 травень, 06:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
28 травень, 18:12
 1
Вистачить усім: у центрі Луцька – Свято Морозива. ФОТО
28 травень, 18:04
 1
Монетизація пільг: скільки грошей отримають волиняни
Сьогодні, 16:45
 0
День захисту дітей у ПортCity*
Сьогодні, 16:39
 0
Бійці роти «Світязь» вирушили на ротацію на Донбас. ФОТО
Сьогодні, 16:29
 0
Медіа
відео
1/8