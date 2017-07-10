У Києві від ботулізму померла 47-річна жінка





Симптоми захворювання з'явилися після вживання риби, яку родина жінки в'ялила самостійно, - пише Наталю Вишневську.



«Жінка померла позавчора. Вранці відчула симптоми. В обід її госпіталізували до Олександрівської лікарні, відділення інфекційної реанімації. Форма швидкоплинна і агресивна», - сказала Вишневська.



Вона зазначила, що захворіла лише одна жінка, хоча рибу їли всі члени родини.



«Рибу ловили і в'ялили вони самі. Риба не покупна. Їли всі, захворіла одна жінка. Є припущення, що токсином була заражена ікра, оскільки начебто тільки вона їла ікру риби», - сказала Вишневська.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві від агресивної форми ботулізму 27 травня померла 47-річна жінка.Симптоми захворювання з'явилися після вживання риби, яку родина жінки в'ялила самостійно, - пише ТСН з посиланням на керівника прес-служби департаменту охорони здоров'я КМДА«Жінка померла позавчора. Вранці відчула симптоми. В обід її госпіталізували до Олександрівської лікарні, відділення інфекційної реанімації. Форма швидкоплинна і агресивна», - сказала Вишневська.Вона зазначила, що захворіла лише одна жінка, хоча рибу їли всі члени родини.«Рибу ловили і в'ялили вони самі. Риба не покупна. Їли всі, захворіла одна жінка. Є припущення, що токсином була заражена ікра, оскільки начебто тільки вона їла ікру риби», - сказала Вишневська.

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