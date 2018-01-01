30 травня на Волині: гортаючи календар

Валентина Гарилюк, журналісти Сергій Шаповал та Ірина Кашуба (на фото).



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Єфросинія, Степан, Євдокія.



Зичимо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення. Бажаємо любові від рідних та радості від життя.

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