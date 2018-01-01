До Луцька прибули винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 22:22
На Луцький військовий аеродром прибули декілька легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу 114-ї бригади тактичної авіації (аеродром Івано-Франківськ).
Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на Організацію волинських авіалюбителів «Овал».
Винищувачі прилетіла на навчання до Луцька у рамках командно-штабних тренувань Військ протиповітряної оборони, які стартували в Україні 30 травня.
Командно-штабні тренування триватимуть ще два дні та завершаться в п'ятницю, 1 червня. Завтра планується основний етап навчань і, відповідно, основний етап чергового феєричного авіашоу на Луцькому військовому аеродромі.
Активісти «Овалу» оприлюднили фотографії легких фронтових винищувачів МіГ-29, зроблені під час їхніх сьогоднішніх проходів над злітно-посадковою смугою Луцького військового аеродрому та посадок на ньому.
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Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на Організацію волинських авіалюбителів «Овал».
Винищувачі прилетіла на навчання до Луцька у рамках командно-штабних тренувань Військ протиповітряної оборони, які стартували в Україні 30 травня.
Командно-штабні тренування триватимуть ще два дні та завершаться в п'ятницю, 1 червня. Завтра планується основний етап навчань і, відповідно, основний етап чергового феєричного авіашоу на Луцькому військовому аеродромі.
Активісти «Овалу» оприлюднили фотографії легких фронтових винищувачів МіГ-29, зроблені під час їхніх сьогоднішніх проходів над злітно-посадковою смугою Луцького військового аеродрому та посадок на ньому.
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