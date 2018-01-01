вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Луцька прибули винищувачі МіГ-29

До Луцька прибули винищувачі МіГ-29
На Луцький військовий аеродром прибули декілька легких фронтових винищувачів МіГ-29 зі складу 114-ї бригади тактичної авіації (аеродром Івано-Франківськ).

Про це повідомляють Волинські новини з посиланням на Організацію волинських авіалюбителів «Овал».

Винищувачі прилетіла на навчання до Луцька у рамках командно-штабних тренувань Військ протиповітряної оборони, які стартували в Україні 30 травня.

Командно-штабні тренування триватимуть ще два дні та завершаться в п'ятницю, 1 червня. Завтра планується основний етап навчань і, відповідно, основний етап чергового феєричного авіашоу на Луцькому військовому аеродромі.

Активісти «Овалу» оприлюднили фотографії легких фронтових винищувачів МіГ-29, зроблені під час їхніх сьогоднішніх проходів над злітно-посадковою смугою Луцького військового аеродрому та посадок на ньому.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Попередили про перебої з водою у спальних районах Луцька
Сьогодні, 22:49
До Луцька прибули винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 22:22
Маршрутник хотів висадити бабусю на милицях
Сьогодні, 22:03
У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 21:31
На Волині втопилася 8-річна дівчинка
Сьогодні, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Попередили про перебої з водою у спальних районах Луцька
Сьогодні, 22:49
 0
До Луцька прибули винищувачі МіГ-29
Сьогодні, 22:22
 0
Маршрутник хотів висадити бабусю на милицях
Сьогодні, 22:03
 0
У волинській ОТГ відкрили поліцейську станцію
Сьогодні, 21:31
 0
На Волині втопилася 8-річна дівчинка
Сьогодні, 21:14
 0
Медіа
відео
1/8