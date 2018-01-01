У Ківерцях втаранилися дві фури. ВІДЕО
Сьогодні, 09:53
У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
Відео у Facebook-спільноту «Автоандони Луцька» виклав Олександр Мартинчук.
У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначають, що аварія трапилася у Ківерцях.
«Та ділянка дуже аварійна, причина - дорожне покриття в жахливому стані. Не знаю, скільки там ще має побитися людей, щоб там зробили ремонт... (» - пише Андрій Ломага.
Про стан водіїв наразі нічого не відомо.
На місці працює патрульна поліція.
Деталі — згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео у Facebook-спільноту «Автоандони Луцька» виклав Олександр Мартинчук.
У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначають, що аварія трапилася у Ківерцях.
«Та ділянка дуже аварійна, причина - дорожне покриття в жахливому стані. Не знаю, скільки там ще має побитися людей, щоб там зробили ремонт... (» - пише Андрій Ломага.
Про стан водіїв наразі нічого не відомо.
На місці працює патрульна поліція.
Деталі — згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поліція розшукала 11 безвісти зниклих людей
Сьогодні, 10:13
У Ківерцях втаранилися дві фури. ВІДЕО
Сьогодні, 09:53
У Ківерцях школярі влаштували пожежу на консервному заводі
Сьогодні, 09:47
На Волині злодій заліз через вікно і «обчистив» будинок
Сьогодні, 09:28