У Ківерцях втаранилися дві фури. ВІДЕО





Відео у Facebook-спільноту «Автоандони Луцька» виклав Олександр Мартинчук.



У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначають, що аварія трапилася у Ківерцях.



«Та ділянка дуже аварійна, причина - дорожне покриття в жахливому стані. Не знаю, скільки там ще має побитися людей, щоб там зробили ремонт... (» - пише Андрій Ломага.



Про стан водіїв наразі нічого не відомо.



На місці працює патрульна поліція.



Деталі — згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Відео у Facebook-спільноту «Автоандони Луцька» виклавУ коментарях до відео користувачі соцмережі зазначають, що аварія трапилася у Ківерцях.«Та ділянка дуже аварійна, причина - дорожне покриття в жахливому стані. Не знаю, скільки там ще має побитися людей, щоб там зробили ремонт... (» - пишеПро стан водіїв наразі нічого не відомо.На місці працює патрульна поліція.Деталі — згодом.

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