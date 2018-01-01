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У Ківерцях втаранилися дві фури. ВІДЕО

У Ківерцях втаранилися дві фури. ВІДЕО
У Ківерцях зіткнулися дві вантажівки. Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Відео у Facebook-спільноту «Автоандони Луцька» виклав Олександр Мартинчук.

У коментарях до відео користувачі соцмережі зазначають, що аварія трапилася у Ківерцях.

«Та ділянка дуже аварійна, причина - дорожне покриття в жахливому стані. Не знаю, скільки там ще має побитися людей, щоб там зробили ремонт... (» - пише Андрій Ломага.

Про стан водіїв наразі нічого не відомо.

На місці працює патрульна поліція.

Деталі — згодом.


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Теги: аварія, ДТП, Ківерці
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