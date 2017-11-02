Через відсутність судді люди 4-5 днів не можуть поховати небіжчика
Сьогодні, 21:36
Через відсутність слідчого судді у Старовижівському районі небіжчиків ховають лише на 4 чи 5 дні після смерті. Депутати облради просять звернути на це увагу відповідальних за це структур.
Про неприємну ситуацію розповів депутат облради Михайло Бегаль під час сесії обласної ради, - повідомляють Волинські новини.
«В районі небіжчиків не можуть поховати впродовж 4-5 днів. Тому я прошу вирішити питання через делегування повноважень слідчим з інших районів», - сказав депутат.
Нагадаємо, що проблеми почалися з 16 березня 2018 року, коли експертизу в кримінальному провадженні повинні призначати лише судді. Втім, буває, що у районах немає слідчого судді чи він у відпустці й постає питання, де тримати померлу людину й коли буде похорон.
Як повідомляє телеканал «Нова Волинь», фахівці обласного бюро судмедекспертизи і Нацполіції встановили для себе алгоритм дій в таких випадках.
«Слідчі виносять постанову про судово-медичне дослідження трупа, і на підставі цієї постанови морг приймає тіло», – зазначив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Волинській області.
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Про неприємну ситуацію розповів депутат облради Михайло Бегаль під час сесії обласної ради, - повідомляють Волинські новини.
«В районі небіжчиків не можуть поховати впродовж 4-5 днів. Тому я прошу вирішити питання через делегування повноважень слідчим з інших районів», - сказав депутат.
Нагадаємо, що проблеми почалися з 16 березня 2018 року, коли експертизу в кримінальному провадженні повинні призначати лише судді. Втім, буває, що у районах немає слідчого судді чи він у відпустці й постає питання, де тримати померлу людину й коли буде похорон.
Як повідомляє телеканал «Нова Волинь», фахівці обласного бюро судмедекспертизи і Нацполіції встановили для себе алгоритм дій в таких випадках.
«Слідчі виносять постанову про судово-медичне дослідження трупа, і на підставі цієї постанови морг приймає тіло», – зазначив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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