Об’єднані добром: перший молитовний сніданок Волині зібрав і друзів, і опонентів. ФОТО

У Луцьку близько 200 посадовців, бізнесменів, політиків, духівників, громадських активістів, атовців та інших гостей зібралися на перший на Волині молитовний сніданок.Захід відбувся 1 червня у Волинському академічному обласному драматичному театрі.У холі гостей заходу зустрічав камерний оркестр «Con Moto». Саме ж дійство відбувалося на другому поверсі, де для учасників молитовного сніданку підготували трапезу.Один з координаторів Молитовних сніданків в Україні народний депутатвітав волинян із тим, що долучилися до надзвичайно потужної традиції. За словами депутата, подібні заходи на національних та регіональних рівнях організовують у сотні країн світу.«Ця традиція походить із Біблії, коли Ісус Христос нагодував сніданком своїх учнів та мав із ними спілкування, а наразі вже понад 60 років ця традиція є в демократичних країнах», - зауважив нардеп. За столом збираються люди із різних політичних сил, представники різних конфесій і разом спілкуються не про політику, економіку чи амбіції, а про цінності віри в Ісуса Христа, любов до своєї батьківщини та розвиток родини.«Молитовний сніданок збирає політичних опонентів. У нас забагато політичної боротьби, а Україна одна, і ми всі є сини України і діти Божі. Тому молитовний сніданок покликаний до того, аби нагадати політикам про те, що є межа, через яку не можна переступати», - сказав Унгурян. Тому сьогодні, коли Україна відзначає 1030-річний ювілей хрещення Русі, варто говорити й про біблійні цінності та родину, які є міцним фундаментом для розвитку країни.Захід розпочався із роздумів про силу спільної молитви, мистецтво якої об’єднує людей і відоме дуже давно. Адже саме щира молитва очищує серця, та є особливим способом спілкування. А якщо її здійснювати із любов’ю, то результат не змусить себе довго чекати.На початку молитовного сніданку усі спільно із хором «Оранта» виголосили молитву «Отче наш». До слова, на столах поряд зі сценою розмістили молитовники, тож усі охочі долучитися до читання мали змогу користуватися ними.Так, митрополит Луцький і Волинськийзауважив, що сьогодні День захисту дітей, тож варто поговорити й про сім’ю, яка стає надійним фундаментом держави.«Я бажаю, щоб у нашому, українському домі панувала любов, яка людей зближує та об'єднує», - мовив духівник. Він закликав усіх помолитися за Батьківщину, а молитовний сніданок він назвав добрим кличем душі і серця бачити спільність думок, поглядів та вчинків.ЕкзархЛуцького екзархату Української греко-католицької церкви додав, що ми живемо в час, коли люди спілкуються через соцмережі та не бачаться особисто. Тож сьогодні унікальна можливість не лише бачити один одного, а й поділитися емоціями, потиснути руки та проголосити спільну молитвe. Отець Роман Бурник із Луцької дієцезії Римсько-католицької церкви отець зауважив, що ми живемо в часі змін, том ми є їхніми творцями.Після коротких вітальних слів кожен із духівників прочитав молитви, до яких долучилися присутні в залі.Відзначимо, що під час заходу у залі були встановлені скриньки для пожертв. Зібрані кошти спрямують на придбання гемоаналізаторів для Волинського обласного дитячого територіального об'єднання задля раннього виявлення онкологічних захворювань крові. До слова, якщо благодійники хотіли зробити внески таємно, могли перерахувавши кошти на рахунок медзакладу чи зробити пожертву через сертифікат учасника благодійного заходу, які видавали при реєстрації. Збір коштів на придбання обладнання триватиме до 8 червня.У ході молитовного сніданку виступили й очільники області. Голова Волинської обласної держаміністраціїмовив, що сьогодні варто говорити про добро, згоду дій і помислів, та звісно, про дітей.«Волинь - благословенна земля. Сьогодні зранку був на одному з телеканалів і пам’ятаю цифри - у нас на мільйон громадян 241 тисяча дітей, четверть. Це одна із тих територій України, яка дійсно має перспективи розвитку», - сказав посадовець. Тому нині на молитовному сніданку всі зібралися, аби допомогти дітям.«Звичайно, кожен із нас, я не сумніваюся, перерахує кошти. Те, що ми сьогодні молимося Богу, Всевишньому - кожен має свій шлях у серці до Бога, але в кожного повинно об’єднувати в єдине те, що ми служимо людям», - резюмував посадовець. Він зауважив, що жити треба за заповідями. Зрештою, він закликав невтомно працювати, аби Волинь, де живуть такі чудові люди, розквітала.Голова Волиньрадизауважив, що сьогодні чудовий день, тож сам Бог благословляє це зібрання. Палиця пригадав, що сьогодні День захисту дітей, а діти це те, заради чого живе людина, це майбутнє. І сьогодні, хто б як не намагався роз'єднати українців, - це не від Бога. Та закінчив він на ноті позитиву- закликав допомогти дітям, зробивши благодійний внесок.У ході заходу багато говорили про служіння, спільну працю та, звісно, молилися. Коли на імпровізовану сцену підіймався новий мовець, до гостей лунало вітання «Слава Ісусу Христу!»У драмтеатрі зібралося чимало волинської знаті та завітали навіть гості із Києва та закордону - конгресмени США 6-ти скликаньтаЗа запрошення на захід щиро дякувала виконувач обов'язків міністра охорони здоров'яМовляв, вона багато їздить країною і в поїздах вона зауважила, що регіони, які краще «справляються» із реформою, мають спільну рису – вони мають у пріоритетах спільне благо громадян.«Насправді, найважливіше сьогодні наша молитва за Україну, бо лише із допомогою Бога і з тим, що ми будемо важко працювати, ми будуємо Україну, яка є варта наших громадян», - додала посадовець.Прилетів із США і, який вже чимало років займається організацією молитовних сніданків в Америці. Він зауважив, що йому дуже трепетно побувати на Волині, адже це - його рідний край.«Я народився у Рівненській області, вчився у Луцьку у знаменитому 6-му училищі», - пригадав чоловік. Та життя склалося так, що зараз він живе й працює у США.«Ми сьогодні летіли, ми так хотіли потрапити на цей сніднок, і ми дивилися на Україну зверху – яка чудова країна, яка чудова Волинь! Іноді ми коли живемо тут, не бачимо багато надзвичайних речей і нам здається, що все погано», - додав Жовнір. Він був вражений, коли побачив на молитовному сніданку маму із маленькою дитиною.«В України є майбутнє. Я хотів би привітати вас із цим майбутнім»,- додав чоловік.Опісля гості мали змогу насолодитися трапезою. У програмі також були виступи головних лікарів волинських медзакладів, виголошення молитов та виступи хорів, з-поміж яких - дитячий хор «Дзвіночок». Не забували гості й про благодійну мету свята, тож активно долучалися до збору коштів.