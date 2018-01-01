2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Мар'яна Шевчук (на фото), директор приватного підприємства "Корсар" Олександр Темчук та головний лікар Луцької міської госпрозрахункової поліклініки Євген Шейко.
Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
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Вітаємо їх з цим святом та зичимо міцного здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Олексій та Тимофій.
Усім волинянам, які носять ці імена, бажаємо радості від життя, любові й удачі на щодень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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