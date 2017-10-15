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Луцькі брейкдансери збирають до тисячі гривень за вечір. ВІДЕО

Луцькі брейкдансери збирають до тисячі гривень за вечір. ВІДЕО
Юні брейкдансери, які виступають у центрі Луцька, за вечір збирають близько тисячі гривень.

Учасники школи «Iron city» збирають гроші на нову музичну колонку, яка коштує 15 тисяч гривень, - пише інтернет-видання Волинь24.

Хлопці та дівчата різного віку танцюють у центрі Луцька кожних вихідних.

«Нашій школі 15 років, отак влітку танцюємо уже 10 років. У звичайні дні можна зібрати близько 1000 гривень, у святкові - до двох. У нашій школі починав танцювати Монатик», - зазначає керівник школи Андрій Хомич.



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Теги: танці, Луцьк, брейкданс
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