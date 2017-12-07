КП «Луцькі ринки» не принесуть грошей місту, - Яковлев. ВІДЕО





Гроші за оренду, які будуть платити підприємці з Завокзального ринку, не підуть одразу в бюджет міста. Про це Тарас Яковлев сказав 1 червня в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», передає



Кошти, сплачені за оренду підприємцями з ринку, підуть на комунальне підприємство «Луцькі ринки». КП своєю чергою, отримавши гроші, надасть людям послуги, підведе їм воду, забезпечить електроенергією, заплатить зарплату собі.



«Що таке комунальне підприємство – це той орган, який точно не дасть можливості заробити місту. Навпаки, ви ще будете дотувати це комунальне підприємство. Там немає цих мегаприбутків про які ви говорите.



Думаю, це КП теж буде збиткове, як всі інші, а бюджет (отримувавши 5 % за оренду землі) отримуватиме в п'ять разів менше. От і вся математика», - сказав Тарас Яковлев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Експерт ЦРУ Тарас Яковлев заявив, що «Луцькі ринки» не принесуть коштів у бюджет міста.Гроші за оренду, які будуть платити підприємці з Завокзального ринку, не підуть одразу в бюджет міста. Про цесказав 1 червня в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», передає Конкурент Кошти, сплачені за оренду підприємцями з ринку, підуть на комунальне підприємство «Луцькі ринки». КП своєю чергою, отримавши гроші, надасть людям послуги, підведе їм воду, забезпечить електроенергією, заплатить зарплату собі.«Що таке комунальне підприємство – це той орган, який точно не дасть можливості заробити місту. Навпаки, ви ще будете дотувати це комунальне підприємство. Там немає цих мегаприбутків про які ви говорите.Думаю, це КП теж буде збиткове, як всі інші, а бюджет (отримувавши 5 % за оренду землі) отримуватиме в п'ять разів менше. От і вся математика», - сказав Тарас Яковлев.

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