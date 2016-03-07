«Холостяк» розповів, чому розійшовся з лучанкою
Сьогодні, 10:45
Український «холостяк» Рожден Анусі прокоментував своє розставання з переможницею проекту Іванною Гончарук.
Після закінчення 8 сезону романтичного шоу «Холостяк» стало відомо, що головний герой Рожден Анусі разом з фіналісткою Іванною не змогли зберегти стосунки по завершенні телевізійного проекту.
Про це пара повідомила у пост-шоу «Як вийти заміж», - пише 24 канал.
Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту «Холостяк» Рожден Анусі з двох дівчат обрав лучанку Іванну Гончарук.
Разом з цим, Рожден Анусі прокоментував розставання на своїй сторінці в Instagram.
«Хто що б не говорив, лише нам вирішувати, як далі будувати життя. Кожен має право на свою думку, я зробив свій вибір і він мені до душі», – заявив головний герой шоу «Холостяк».
Також він додав, що «коли у кожного з вас трапиться ситуація, коли вам доведеться обирати, не слухайте чужі думки».
Відомо, що пара розійшлася мирно, без скандалів. Рожден й Іванна зазначили, що активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.
Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.
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Після закінчення 8 сезону романтичного шоу «Холостяк» стало відомо, що головний герой Рожден Анусі разом з фіналісткою Іванною не змогли зберегти стосунки по завершенні телевізійного проекту.
Про це пара повідомила у пост-шоу «Як вийти заміж», - пише 24 канал.
Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту «Холостяк» Рожден Анусі з двох дівчат обрав лучанку Іванну Гончарук.
Разом з цим, Рожден Анусі прокоментував розставання на своїй сторінці в Instagram.
«Хто що б не говорив, лише нам вирішувати, як далі будувати життя. Кожен має право на свою думку, я зробив свій вибір і він мені до душі», – заявив головний герой шоу «Холостяк».
Також він додав, що «коли у кожного з вас трапиться ситуація, коли вам доведеться обирати, не слухайте чужі думки».
Відомо, що пара розійшлася мирно, без скандалів. Рожден й Іванна зазначили, що активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.
Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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