«Холостяк» розповів, чому розійшовся з лучанкою

Рожден Анусі прокоментував своє розставання з переможницею проекту Іванною Гончарук.



Після закінчення 8 сезону романтичного шоу «Холостяк» стало відомо, що головний герой Рожден Анусі разом з фіналісткою Іванною не змогли зберегти стосунки по завершенні телевізійного проекту.



Про це пара повідомила у пост-шоу «Як вийти заміж», - пише



Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту «Холостяк» Рожден Анусі з двох дівчат обрав лучанку Іванну Гончарук.



Разом з цим, Рожден Анусі прокоментував розставання на своїй сторінці в Instagram.



«Хто що б не говорив, лише нам вирішувати, як далі будувати життя. Кожен має право на свою думку, я зробив свій вибір і він мені до душі», – заявив головний герой шоу «Холостяк».



Також він додав, що «коли у кожного з вас трапиться ситуація, коли вам доведеться обирати, не слухайте чужі думки».



Відомо, що пара розійшлася мирно, без скандалів. Рожден й Іванна зазначили, що активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.



Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український «холостяк»прокоментував своє розставання з переможницею проектуПісля закінчення 8 сезону романтичного шоу «Холостяк» стало відомо, що головний герой Рожден Анусі разом з фіналісткою Іванною не змогли зберегти стосунки по завершенні телевізійного проекту.Про це пара повідомила у пост-шоу «Як вийти заміж», - пише 24 канал Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту «Холостяк» Рожден Анусі з двох дівчатРазом з цим, Рожден Анусі прокоментував розставання на своїй сторінці в Instagram.«Хто що б не говорив, лише нам вирішувати, як далі будувати життя. Кожен має право на свою думку, я зробив свій вибір і він мені до душі», – заявив головний герой шоу «Холостяк».Також він додав, що «коли у кожного з вас трапиться ситуація, коли вам доведеться обирати, не слухайте чужі думки».Відомо, що пара розійшлася мирно, без скандалів. Рожден й Іванна зазначили, що активно займаються власною кар'єрою і не втрачають надій зустріти справжнє кохання.Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоупокинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.

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