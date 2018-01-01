Представники «Інвестора» поділилися з дітьми секретами професії. ФОТО





Захід відбувся 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, у парку імені Лесі Українки міста Ковеля, - пише



Завітали на нього тисячі дітей від 2 до 17 років, які охоче вивчали таємниці понад сотні професій – лялькарів, психологів, поліцейських, рятувальників і тд.



Як із користуватись будівельними інструментами та із цегли та цементу змурувати оселю, дітям показували менеджер з продажу квартир житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор» Ольга Литвак та виконроб будівництва Олександр Поліщук.



«Діти були дуже щасливі. Наша професія викликала дуже великий ажіотаж. В кінці заходу до нас підходили діти і просили: «Не ховайте, ми будемо ще будувати!», - розповіла Ольга Литвак.



За її словами, це вже вдруге «Інвестор» долучився до заходів подібного типу. Минулого року це було дійство всеукраїнського масштабу - «Місто професій», а цьогорічний «ярмарок професій» - місцевого рівня. Ініціювали його учасники громадської організації «Велика ідея». Провели проект за фінансової підтримки генеральних партнерів – меблевого центру «Інтарсіо» та Ковельської міської ради.



Для діток підготували чимало сюрпризів, зокрема влаштували безпрограшну лотерею від магазину одягу «Kids'Shop», а також розіграли велосипед, гіроборд та сертифікат на встановлення брекет-систем.



Крім того, житловий комплекс «Парковий квартал» запропонував можливість виграти сертифікат на 1000 гривень для відвідування місцевої сім'ї ресторанів «Classic». Для цього необхідно було сфотографуватись на фоні банера компанії та завантажити світлини у соціальні мережі – Facebook або Instagram – з відповідним хештегом. Переможці розіграшу зможуть посмакувати улюбленою піцою, суші чи десертом.



Захід провели, аби допомогти дітям визначитись із професією у майбутньому та змінити стереотипні уявлення про різні ремесла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» долучилась до соціального проекту «100 ідей для дітей». Дійство передбачало ознайомлення із різними професіями, серед яких були і представники будівельної сфери.Захід відбувся 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, у парку імені Лесі Українки міста Ковеля, - пише Перший Завітали на нього тисячі дітей від 2 до 17 років, які охоче вивчали таємниці понад сотні професій – лялькарів, психологів, поліцейських, рятувальників і тд.Як із користуватись будівельними інструментами та із цегли та цементу змурувати оселю, дітям показували менеджер з продажу квартир житлового комплексу «Парковий квартал» Будівельної компанії «Інвестор»та виконроб будівництва«Діти були дуже щасливі. Наша професія викликала дуже великий ажіотаж. В кінці заходу до нас підходили діти і просили: «Не ховайте, ми будемо ще будувати!», - розповіла Ольга Литвак.За її словами, це вже вдруге «Інвестор» долучився до заходів подібного типу. Минулого року це було дійство всеукраїнського масштабу - «Місто професій», а цьогорічний «ярмарок професій» - місцевого рівня. Ініціювали його учасники громадської організації «Велика ідея». Провели проект за фінансової підтримки генеральних партнерів – меблевого центру «Інтарсіо» та Ковельської міської ради.Для діток підготували чимало сюрпризів, зокрема влаштували безпрограшну лотерею від магазину одягу «Kids'Shop», а також розіграли велосипед, гіроборд та сертифікат на встановлення брекет-систем.Крім того, житловий комплекс «Парковий квартал» запропонував можливість виграти сертифікат на 1000 гривень для відвідування місцевої сім'ї ресторанів «Classic». Для цього необхідно було сфотографуватись на фоні банера компанії та завантажити світлини у соціальні мережі – Facebook або Instagram – з відповідним хештегом. Переможці розіграшу зможуть посмакувати улюбленою піцою, суші чи десертом.Захід провели, аби допомогти дітям визначитись із професією у майбутньому та змінити стереотипні уявлення про різні ремесла.

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