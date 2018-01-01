Віночки, стрибання через вогонь і їзда верхи: волинян кличуть святкувати Купала
Сьогодні, 01:11
На базі експозиції просто неба «Козацький зимівник» Музею історії сільського господарства Волині - скансен, що в селищі Рокині Луцького району 23 червня відбудеться традиційне фольклорно-етнографічне інтерактивне обрядове дійство «В ніч на Купала».
Про це повідомляє дирекція музею.
У програмі:
- плетіння віночків;
- стрибання через вогнище, поодиноко і парами;
- міні-фестиваль Купальських пісень;
- загадування бажання і проходження через вогняну браму;
- катання на конях –верхи і на бричці;
- показові виступи бойових мистецтв та елементів козацького характерництва;
- майстер-клас гончара, ляльки-мотанки та української іграшки;
- ходіння босоніж по склу і розпеченому вугіллю;
- частування козацькою медівкою, кулішем і варениками;
Початок - о 18.00. Тел. для довідок: (0332) 709 375, 099 2291525, 0503788524.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє дирекція музею.
У програмі:
- плетіння віночків;
- стрибання через вогнище, поодиноко і парами;
- міні-фестиваль Купальських пісень;
- загадування бажання і проходження через вогняну браму;
- катання на конях –верхи і на бричці;
- показові виступи бойових мистецтв та елементів козацького характерництва;
- майстер-клас гончара, ляльки-мотанки та української іграшки;
- ходіння босоніж по склу і розпеченому вугіллю;
- частування козацькою медівкою, кулішем і варениками;
Початок - о 18.00. Тел. для довідок: (0332) 709 375, 099 2291525, 0503788524.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали п'яного чоловіка в крові
Сьогодні, 02:07
Віночки, стрибання через вогонь і їзда верхи: волинян кличуть святкувати Купала
Сьогодні, 01:11
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
03 червень, 23:24
Депутат Луцькради вважає, що розірвання договору з облспоживспілкою спричинить зміни на краще. ВІДЕО
03 червень, 22:02