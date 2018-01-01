Віночки, стрибання через вогонь і їзда верхи: волинян кличуть святкувати Купала

На базі експозиції просто неба «Козацький зимівник» Музею історії сільського господарства Волині - скансен, що в селищі Рокині Луцького району 23 червня відбудеться традиційне фольклорно-етнографічне інтерактивне обрядове дійство «В ніч на Купала».Про це повідомляє дирекція музею.У програмі:- плетіння віночків;- стрибання через вогнище, поодиноко і парами;- міні-фестиваль Купальських пісень;- загадування бажання і проходження через вогняну браму;- катання на конях –верхи і на бричці;- показові виступи бойових мистецтв та елементів козацького характерництва;- майстер-клас гончара, ляльки-мотанки та української іграшки;- ходіння босоніж по склу і розпеченому вугіллю;- частування козацькою медівкою, кулішем і варениками;Початок - о 18.00. Тел. для довідок: (0332) 709 375, 099 2291525, 0503788524.