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Збоченець, який у Луцьку лякав дітей статевим органом, робить таке часто

Збоченець, який у Луцьку лякав дітей статевим органом, робить таке часто
Чоловік, який біля дитсадка у Луцьку показував дітям статевий орган, робить таке часто.

Про це у Facebook написав користувач Олег Резнік.

Нагадаємо, у Луцьку на вулиці Чехова затримали 45-річного чоловіка, який демонстрував дітям свій статевий орган.

«Зловили на Чехова і викликали поліцію. Була присутня дівчина, яка впізнала його. Ще 10 років тому він ходив біля школи і лякав дівчаток. Цей виродок в розмові підтвердив, що він це робить не раз, а 6-8 разів на місяць. Його треба ізолювати від наших дітей, бо невідомо, що він може зробити», - пише у дописі Олег Резнік.

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Теги: статевий орган, Луцьк
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Збоченець, який у Луцьку лякав дітей ставим органом, робить таке часто. Що за орган такий?
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