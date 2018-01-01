Збоченець, який у Луцьку лякав дітей статевим органом, робить таке часто

Чоловік, який біля дитсадка у Луцьку показував дітям статевий орган, робить таке часто.Про це у Facebook написав користувачНагадаємо, у Луцьку на вулиці Чехова затримали 45-річного чоловіка, який«Зловили на Чехова і викликали поліцію. Була присутня дівчина, яка впізнала його. Ще 10 років тому він ходив біля школи і лякав дівчаток. Цей виродок в розмові підтвердив, що він це робить не раз, а 6-8 разів на місяць. Його треба ізолювати від наших дітей, бо невідомо, що він може зробити», - пише у дописі Олег Резнік.