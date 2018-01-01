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У «Промені» покажуть відомий британський спектакль*

У «Промені» покажуть відомий британський спектакль*
Щосереди о 19:30 у кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» відбувається показ відомих британських спектаклів.

6 червня відбудеться показ спектаклю: «Загадкове нічне вбивство собаки».

Перед 15-річним Крістофером лежить мертвий сусідський собака - його закололи вилами. На годиннику сім хвилин на першу, і хлопчик - головний підозрюваний. Щоб розслідувати загадкове вбивство тварини, він записує всі факти, хоча батько забороняє йому втручатися в цю історію.

У Крістофера гострий розум, він сильний в математиці, але мало що розуміє в повсякденному житті. Він не виносить дотиків, не довіряє незнайомим і ніколи не сходить зі звичного шляху. Крістофер ще не знає, що розслідування переверне все його життя.

Детективний роман Марка Хеддона «Загадкове нічне вбивство собаки» розійшовся тиражем більше 2 мільйонів примірників і був нагороджений престижною Вітбредовською премією як краща книга року 2003 року.

Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».

Довідка: +380 (68) 525 90 09.

У «Промені» покажуть відомий британський спектакль*

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Теги: РЦ «Промінь»
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Коментарі 1
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