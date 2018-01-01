У «Промені» покажуть відомий британський спектакль*

Щосереди о 19:30 у кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь» відбувається показ відомих британських спектаклів.6 червня відбудеться показ спектаклю: «Загадкове нічне вбивство собаки».Перед 15-річним Крістофером лежить мертвий сусідський собака - його закололи вилами. На годиннику сім хвилин на першу, і хлопчик - головний підозрюваний. Щоб розслідувати загадкове вбивство тварини, він записує всі факти, хоча батько забороняє йому втручатися в цю історію.У Крістофера гострий розум, він сильний в математиці, але мало що розуміє в повсякденному житті. Він не виносить дотиків, не довіряє незнайомим і ніколи не сходить зі звичного шляху. Крістофер ще не знає, що розслідування переверне все його життя.Детективний роман«Загадкове нічне вбивство собаки» розійшовся тиражем більше 2 мільйонів примірників і був нагороджений престижною Вітбредовською премією як краща книга року 2003 року.Квитки можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.