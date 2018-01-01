Волиняни пройшли в наступний етап проекту «Нові Лідери»

Тарас Шкітер, Сергій Чуріков, Алла Гонтар та Андрій Осіпов продовжують боротьбу у проекті «Нові Лідери».



Вони продовжать втілювати свої ініціативи у проекті за підсумками

голосування виборців та відбіркового комітету.



«Щиро вдячний всім друзям та команді Громадянський рух «CВІДОМІ» за

підтримку проекту «Округи без депутатів». Вітаю також волинян Сергій Чуріков, Андрій Осіпов з проходженням до наступного етапу!», - написав у Facebook співзасновник руху Тарас Шкітер.



Нагадаємо,



Через таку несправедливість у такі округи виділяють менше коштів на

ремонти доріг і благоустрій, а мешканцям складніше знайти захисника своїх інтересів у місцевій раді.



За підсумками відбіркового комітету ««Захист інтересів виборців в

округах без депутатів» заслуговує на реалізацію, саме тому попереду – три місяці плідної праці над проектом.

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