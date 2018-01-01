Волиняни пройшли в наступний етап проекту «Нові Лідери»
Сьогодні, 12:05
Волиняни Тарас Шкітер, Сергій Чуріков, Алла Гонтар та Андрій Осіпов продовжують боротьбу у проекті «Нові Лідери».
Вони продовжать втілювати свої ініціативи у проекті за підсумками
голосування виборців та відбіркового комітету.
«Щиро вдячний всім друзям та команді Громадянський рух «CВІДОМІ» за
підтримку проекту «Округи без депутатів». Вітаю також волинян Сергій Чуріков, Андрій Осіпов з проходженням до наступного етапу!», - написав у Facebook співзасновник руху Тарас Шкітер.
Нагадаємо, проект Шкітера спрямований на захист інтересів виборців, які живуть в округах без свого місцевого депутата.
Через таку несправедливість у такі округи виділяють менше коштів на
ремонти доріг і благоустрій, а мешканцям складніше знайти захисника своїх інтересів у місцевій раді.
За підсумками відбіркового комітету ««Захист інтересів виборців в
округах без депутатів» заслуговує на реалізацію, саме тому попереду – три місяці плідної праці над проектом.
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Вони продовжать втілювати свої ініціативи у проекті за підсумками
голосування виборців та відбіркового комітету.
«Щиро вдячний всім друзям та команді Громадянський рух «CВІДОМІ» за
підтримку проекту «Округи без депутатів». Вітаю також волинян Сергій Чуріков, Андрій Осіпов з проходженням до наступного етапу!», - написав у Facebook співзасновник руху Тарас Шкітер.
Нагадаємо, проект Шкітера спрямований на захист інтересів виборців, які живуть в округах без свого місцевого депутата.
Через таку несправедливість у такі округи виділяють менше коштів на
ремонти доріг і благоустрій, а мешканцям складніше знайти захисника своїх інтересів у місцевій раді.
За підсумками відбіркового комітету ««Захист інтересів виборців в
округах без депутатів» заслуговує на реалізацію, саме тому попереду – три місяці плідної праці над проектом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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