вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни пройшли в наступний етап проекту «Нові Лідери»

Волиняни пройшли в наступний етап проекту «Нові Лідери»
Волиняни Тарас Шкітер, Сергій Чуріков, Алла Гонтар та Андрій Осіпов продовжують боротьбу у проекті «Нові Лідери».

Вони продовжать втілювати свої ініціативи у проекті за підсумками
голосування виборців та відбіркового комітету.

«Щиро вдячний всім друзям та команді Громадянський рух «CВІДОМІ» за
підтримку проекту «Округи без депутатів». Вітаю також волинян Сергій Чуріков, Андрій Осіпов з проходженням до наступного етапу!», - написав у Facebook співзасновник руху Тарас Шкітер.

Нагадаємо, проект Шкітера спрямований на захист інтересів виборців, які живуть в округах без свого місцевого депутата.

Через таку несправедливість у такі округи виділяють менше коштів на
ремонти доріг і благоустрій, а мешканцям складніше знайти захисника своїх інтересів у місцевій раді.

За підсумками відбіркового комітету ««Захист інтересів виборців в
округах без депутатів» заслуговує на реалізацію, саме тому попереду – три місяці плідної праці над проектом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СВІДОМІ, Нові Лідери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловікові, який пошкодив хребет на ставку біля Луцька, потрібна допомога
Сьогодні, 12:40
У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера
Сьогодні, 12:12
Волиняни пройшли в наступний етап проекту «Нові Лідери»
Сьогодні, 12:05
На Волині горіли торфовища
Сьогодні, 11:56
Волинянин зі складу викрав будматеріали
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
Лучан закликають підтримати проект для подолання несправедливості на виборах Лучан закликають підтримати проект для подолання несправедливості на виборах
27 травень, 11:00
«Свідомі» та Микола Яручик проводять опитування щодо якості перевезень у Луцьку «Свідомі» та Микола Яручик проводять опитування щодо якості перевезень у Луцьку
23 травень, 18:00
«Доступні авто»: у Луцьку презентували проект легалізації «євроблях» «Доступні авто»: у Луцьку презентували проект легалізації «євроблях»
19 травень, 12:30
Микола Яручик та «Свідомі» підписали меморандум про співпрацю. ФОТО Микола Яручик та «Свідомі» підписали меморандум про співпрацю. ФОТО
17 травень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чоловікові, який пошкодив хребет на ставку біля Луцька, потрібна допомога
Сьогодні, 12:40
 0
У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера
Сьогодні, 12:12
 0
Волиняни пройшли в наступний етап проекту «Нові Лідери»
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині горіли торфовища
Сьогодні, 11:56
 0
Волинянин зі складу викрав будматеріали
Сьогодні, 11:50
 0
Медіа
відео
1/8