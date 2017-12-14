У Рівному вночі невідомі підпалили автівку волонтера

Романа Коваля, яким чоловік побував у "гарячих точках" на Донбасі.



Про це повідомляє сам волонтер на своїй сторінці у Facebook, - пише





"Вночі спалили мій автомобіль. Це помста за громадську, політичну і військову діяльність . Думаєте, що залякали? Помиляєтеся! Боротьба продовжується! PS. Цей автомобіль побував зі мною в найгарячіших точках фронту від станиці Луганської до Широкино. Сотні разів на війні під обстрілами і в часи спокою. А згинув тут в мирному Рівному! Ось якось так,"– написав Роман Коваль.



Водночас, у поліції повідомили, що окрім машини волонтера, було пошкоджено ще автомобіль "Volkswagen Polo" зареєстрований на лізингову компанію, який був припаркований неподалік.



"За попередньою інформацією причиною загоряння транспортних засобів є підпал, однак остаточну причину встановить експертиза", – додали правоохоронці.



За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному у понеділок вночі, 4 червня, згорів вщент автомобіль Land Rover Freelander волонтера, яким чоловік побував у "гарячих точках" на Донбасі.Про це повідомляє сам волонтер на своїй сторінці у Facebook, - пише 24 канал "Вночі спалили мій автомобіль. Це помста за громадську, політичну і військову діяльність . Думаєте, що залякали? Помиляєтеся! Боротьба продовжується! PS. Цей автомобіль побував зі мною в найгарячіших точках фронту від станиці Луганської до Широкино. Сотні разів на війні під обстрілами і в часи спокою. А згинув тут в мирному Рівному! Ось якось так,"– написав Роман Коваль.Водночас, у поліції повідомили, що окрім машини волонтера, було пошкоджено ще автомобіль "Volkswagen Polo" зареєстрований на лізингову компанію, який був припаркований неподалік."За попередньою інформацією причиною загоряння транспортних засобів є підпал, однак остаточну причину встановить експертиза", – додали правоохоронці.За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

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