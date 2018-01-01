У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*





Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з улюбленим артистом!



Одразу після автограф-сесії у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться тематична вечірка з улюбленими піснями Dzidzio.



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 червня о 15:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO!Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з улюбленим артистом!Одразу після автограф-сесії у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться тематична вечірка з улюбленими піснями Dzidzio.Вхід вільний.

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