У «Промені» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO*
Сьогодні, 15:34
10 червня о 15:00 у Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» відбудеться автограф-сесія з DZIDZIO!
Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з улюбленим артистом!
Одразу після автограф-сесії у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться тематична вечірка з улюбленими піснями Dzidzio.
Вхід вільний.
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Шанувальники матимуть можливість сфотографуватись, взяти автограф та поспілкуватись з улюбленим артистом!
Одразу після автограф-сесії у Дитячому розважальному комплексі «Смугастий Носоріг», що на 2-му поверсі РЦ «Промінь», відбудеться тематична вечірка з улюбленими піснями Dzidzio.
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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