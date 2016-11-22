У Луцьку просять відновити маршрутку №14

У Луцьку просять відновити маршрутне таксі №14 (ЛПЗ — Госпіталь).Про це на порталі Відкрите місто написалаЖінка зазначає, що більше року міська влада ігнорує звернення лучан щодо відновлення даного маршруту.«Все, на що спромоглися місцеві чиновники зробити на неодноразові звернення містян, це час від часу оголошувати тендер, який нічим не закінчується», - зауважує Людмила.«Кількість пасажирів на цьому маршруті ще в рази зменшилася після того, як чиновники дозволили перевізнику маршрутки №12 продовжити рейс від заводу Кромберг до заводу ЛПЗ.Якщо міська влада самостійно не спроможна продумати механізм вирішення проблеми перевезення містян по маршруту №14, пропоную зобов"язати саме перевізника на маршруті №12 виділяти автобус для здійснення трьох рейсів зранку і трьох - у вечірню пору по маршруту ЛПЗ - Поліклініка №3», - йдеться у дописі.