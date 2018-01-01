У Нововолинську чоловік обікрав будинок пенсіонерки
Сьогодні, 15:48
У місті Нововолинськ чоловік обікрав будинок 72-річної жінки. Сума завданих збитків — три тисячі гривень.
Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Зловмисник, пошкодивши вікно дачного будинку 72-річної мешканки міста Нововолинськ, викрав брухт, а також столярні інструменти.
Інцидент трапився навесні 2018 року. Помітивши крадіжку, пенсіонерка звернулася з відповідною заявою до поліції.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину 33-річного мешканця Нововолинська.
Зловмиснику оголосили про підозру в скоєння крадіжки, поєднаної з проникненням у житло.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
До слова, зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.
Зловмисник, пошкодивши вікно дачного будинку 72-річної мешканки міста Нововолинськ, викрав брухт, а також столярні інструменти.
Інцидент трапився навесні 2018 року. Помітивши крадіжку, пенсіонерка звернулася з відповідною заявою до поліції.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину 33-річного мешканця Нововолинська.
Зловмиснику оголосили про підозру в скоєння крадіжки, поєднаної з проникненням у житло.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
До слова, зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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