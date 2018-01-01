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У Нововолинську чоловік обікрав будинок пенсіонерки

У Нововолинську чоловік обікрав будинок пенсіонерки
У місті Нововолинськ чоловік обікрав будинок 72-річної жінки. Сума завданих збитків — три тисячі гривень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Волині.

Зловмисник, пошкодивши вікно дачного будинку 72-річної мешканки міста Нововолинськ, викрав брухт, а також столярні інструменти.

Інцидент трапився навесні 2018 року. Помітивши крадіжку, пенсіонерка звернулася з відповідною заявою до поліції.

Правоохоронці встановили причетність до скоєння злочину 33-річного мешканця Нововолинська.

Зловмиснику оголосили про підозру в скоєння крадіжки, поєднаної з проникненням у житло.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

До слова, зловмисника раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки.

Досудове розслідування триває.

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Теги: злочин, Волинь, крадіжка
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