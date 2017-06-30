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У Чорнобильській зоні – пожежа

У Чорнобильській зоні – пожежа
У вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.

Про це з посиланням на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє "Українська правда".

За її даними, наразі ліс горить на площі близько 10 гектарів. Станом на 17:30 авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни) літаками АН-32П і гелікоптером Мі-8.

Зазначається, що загоряння трави сталося о 10 ранку. Усього до гасіння пожежі залучені 29 одиниць техніки та 126 вогнеборців.

У соцмережах кажуть, що горить "рудий ліс", найбільш забруднена територія Зони відчуження.


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Теги: Чорнобиль, Рудий ліс, пожежа
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Коментарі 1
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не бачити пожежу на площі в 10га, а потім спамятатися! Чим же ви там займаєтеся?
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