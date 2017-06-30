У Чорнобильській зоні – пожежа





Про це з посиланням на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє "



За її даними, наразі ліс горить на площі близько 10 гектарів. Станом на 17:30 авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни) літаками АН-32П і гелікоптером Мі-8.



Зазначається, що загоряння трави сталося о 10 ранку. Усього до гасіння пожежі залучені 29 одиниць техніки та 126 вогнеборців.



У соцмережах кажуть, що горить "рудий ліс", найбільш забруднена територія Зони відчуження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 5 червня, в Зоні відчуження навколо ЧАЕС сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив.Про це з посиланням на сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє " Українська правда ".За її даними, наразі ліс горить на площі близько 10 гектарів. Станом на 17:30 авіацією ДСНС здійснено 7 скидів води (34 тонни) літаками АН-32П і гелікоптером Мі-8.Зазначається, що загоряння трави сталося о 10 ранку. Усього до гасіння пожежі залучені 29 одиниць техніки та 126 вогнеборців.У соцмережах кажуть, що горить "рудий ліс", найбільш забруднена територія Зони відчуження.

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