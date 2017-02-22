«Засіяно» грішми: у кабінеті голови ДФС Житомирщини провели обшук

Наталії Новоженіної.



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Зазначимо, що генпрокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook світлину кабінету, буквально вкритого грошима.



"Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав генпрокурор.



Як вдалося дізнатися, обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт.



Санкції на обшук були отримані обласної прокуратурою, хоча Богунський суд Житомира до цього два рази відмовляв правоохоронцям у цьому.



Обшук супроводжували представники центрального апарату "К" СБУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці провели обшук в офісі в.о. голови ДФС у Житомирській областіПро це повідомляє Еспресо.TV Зазначимо, що генпрокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook світлину кабінету, буквально вкритого грошима."Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав генпрокурор.Як вдалося дізнатися, обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт.Санкції на обшук були отримані обласної прокуратурою, хоча Богунський суд Житомира до цього два рази відмовляв правоохоронцям у цьому.Обшук супроводжували представники центрального апарату "К" СБУ.

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