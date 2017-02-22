«Засіяно» грішми: у кабінеті голови ДФС Житомирщини провели обшук
Сьогодні, 13:07
Правоохоронці провели обшук в офісі в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зазначимо, що генпрокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook світлину кабінету, буквально вкритого грошима.
"Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав генпрокурор.
Як вдалося дізнатися, обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт.
Санкції на обшук були отримані обласної прокуратурою, хоча Богунський суд Житомира до цього два рази відмовляв правоохоронцям у цьому.
Обшук супроводжували представники центрального апарату "К" СБУ.
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Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зазначимо, що генпрокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook світлину кабінету, буквально вкритого грошима.
"Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав генпрокурор.
Як вдалося дізнатися, обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт.
Санкції на обшук були отримані обласної прокуратурою, хоча Богунський суд Житомира до цього два рази відмовляв правоохоронцям у цьому.
Обшук супроводжували представники центрального апарату "К" СБУ.
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