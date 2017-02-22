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«Засіяно» грішми: у кабінеті голови ДФС Житомирщини провели обшук

«Засіяно» грішми: у кабінеті голови ДФС Житомирщини провели обшук
Правоохоронці провели обшук в офісі в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зазначимо, що генпрокурор Юрій Луценко розмістив на своїй сторінці у Facebook світлину кабінету, буквально вкритого грошима.

"Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області", - написав генпрокурор.

Як вдалося дізнатися, обшуки проходять у в.о. голови ДФС у Житомирській області Наталії Новоженіної. За її словами, знайдені гроші вона позичила на ремонт.

Санкції на обшук були отримані обласної прокуратурою, хоча Богунський суд Житомира до цього два рази відмовляв правоохоронцям у цьому.

Обшук супроводжували представники центрального апарату "К" СБУ.


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Теги: обшук, гроші, Житомирщина
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