На Волині створять ще один ЦНАП
Сьогодні, 20:15
На базі Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану створять Центр надання адміністративних послуг.
На реалізацію проекту із бюджету виділили майже пів мільйона гривень, - інформує Суспільне Волині.
У приміщені зроблять ремонт і придбають необхідне офісне обладнання. А поки триватимуть роботи, весільні церемонії проводитимуть в іншому місці.
«Відповідно до плану концепції Міністерства юстиції у кожній області буде створюватися опен-спейс за принципом єдиного вікна. Відповідно до цього плану концепції ми плануємо відкритися 1 жовтня. Це не вплине на мешканців міста, відповідно. Поки будуть іти роботи на першому поверсі ми будемо здійснювати державні реєстрації на базі нововолинського міського будинку культури, усі шлюби будуть проведені урочисті», – розповіла начальник Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Людмила Савік.
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На реалізацію проекту із бюджету виділили майже пів мільйона гривень, - інформує Суспільне Волині.
У приміщені зроблять ремонт і придбають необхідне офісне обладнання. А поки триватимуть роботи, весільні церемонії проводитимуть в іншому місці.
«Відповідно до плану концепції Міністерства юстиції у кожній області буде створюватися опен-спейс за принципом єдиного вікна. Відповідно до цього плану концепції ми плануємо відкритися 1 жовтня. Це не вплине на мешканців міста, відповідно. Поки будуть іти роботи на першому поверсі ми будемо здійснювати державні реєстрації на базі нововолинського міського будинку культури, усі шлюби будуть проведені урочисті», – розповіла начальник Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Людмила Савік.
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