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На Волині створять ще один ЦНАП

На Волині створять ще один ЦНАП
На базі Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану створять Центр надання адміністративних послуг.

На реалізацію проекту із бюджету виділили майже пів мільйона гривень, - інформує Суспільне Волині.

У приміщені зроблять ремонт і придбають необхідне офісне обладнання. А поки триватимуть роботи, весільні церемонії проводитимуть в іншому місці.

«Відповідно до плану концепції Міністерства юстиції у кожній області буде створюватися опен-спейс за принципом єдиного вікна. Відповідно до цього плану концепції ми плануємо відкритися 1 жовтня. Це не вплине на мешканців міста, відповідно. Поки будуть іти роботи на першому поверсі ми будемо здійснювати державні реєстрації на базі нововолинського міського будинку культури, усі шлюби будуть проведені урочисті», – розповіла начальник Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Людмила Савік.

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Теги: ЦНАП, Нововолинськ
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