На Волині створять ще один ЦНАП





На реалізацію проекту із бюджету виділили майже пів мільйона гривень, - інформує



У приміщені зроблять ремонт і придбають необхідне офісне обладнання. А поки триватимуть роботи, весільні церемонії проводитимуть в іншому місці.



«Відповідно до плану концепції Міністерства юстиції у кожній області буде створюватися опен-спейс за принципом єдиного вікна. Відповідно до цього плану концепції ми плануємо відкритися 1 жовтня. Це не вплине на мешканців міста, відповідно. Поки будуть іти роботи на першому поверсі ми будемо здійснювати державні реєстрації на базі нововолинського міського будинку культури, усі шлюби будуть проведені урочисті», – розповіла начальник Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Людмила Савік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану створять Центр надання адміністративних послуг.На реалізацію проекту із бюджету виділили майже пів мільйона гривень, - інформує Суспільне Волині У приміщені зроблять ремонт і придбають необхідне офісне обладнання. А поки триватимуть роботи, весільні церемонії проводитимуть в іншому місці.«Відповідно до плану концепції Міністерства юстиції у кожній області буде створюватися опен-спейс за принципом єдиного вікна. Відповідно до цього плану концепції ми плануємо відкритися 1 жовтня. Це не вплине на мешканців міста, відповідно. Поки будуть іти роботи на першому поверсі ми будемо здійснювати державні реєстрації на базі нововолинського міського будинку культури, усі шлюби будуть проведені урочисті», – розповіла начальник Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану

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