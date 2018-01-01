У луцькому соборі молилися за журналістів

У кафедральному Свято-Троїцькому соборі УПЦ КП відбулося богослужіння з нагоди Дня журналіста – заупокійна літія по спочилих і молебень за здоров’я живих представників цієї професії.Богослужіння очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Митрополит звернувся до медійників: «Завдання журналіста – берегти правду і запобігати поширенню зла, виправляти упалого… До добра людина схиляється не так швидко, як до зла... Тож важливо не пропагувати негатив». Владика побажав працівникам ЗМІ почерпувати для своєї діяльності благодать Святого Духа, щоб завжди бути пропагандистом усякого блага в суспільстві».Після відправи кожному молільникові подарували останній випуск альманаху «Осоння» Волинського осередку Спілки християнських письменників України.Новинарів запросили відвідати галерею сакрального та образотворчого мистецтва «Образ», що в підвальному приміщенні луцького жіночого монастиря Святителя Василія Великого. Представлення провела її засновниця Наталія Грабовецька.